Benzema é condenado a um ano de prisão por chantagear colega de seleção

O atacante francês, Karim Benzema, foi considerado culpado como cúmplice do crime de chantagem, no caso Valbuena, que já se desenrola na justiça francesa a mais de cinco anos.

Segundo a sentença do tribunal de Versalhes, o atleta foi condenado a um ano de prisão suspensa, que só deve ser cumprida em caso de reincidência, e deve pagar multa de 75 mil euros.

O caso teve inicio na concentração da seleção francesa em outubro de 2010. Na época, Benzema teria procurado o meia Valbuena e falado sobre uma chantagem que o companheiro vinha sofrendo por conta de suposto vídeo intimo com imagens do jogador. O atacante do Real Madrid teria aconselhado o seu companheiro a pagar o que os homens que o chantageavam pediram, cerca de 150 mil euros, para que o vídeo não fosse divulgado. Valbuena teria sentido um tom ameaçador na fala de Benzema e procurou a policia para denuncia-lo. A relação do atleta do Real Madrid com quem tentava chantagear Valbuena foi descoberta posteriormente.

A conclusão da investigação de extorsão e chantagem, é que o jogador teve uma "intervenção deliberada" quando conversou com Valbuena na concentração da seleção francesa. A promotoria solicitava dez meses de prisão, a menor pena, mas Benzema foi condenado a um ano de prisão, que só será cumprida se for reincidente. Além disso, ele terá que pagar a maior multa prevista pela justiça francesa. A ideia é que o caso pode servir de exemplo.

Em entrevista ao jornal Marca, os advogados de Benzema afirmaram que irão entrar com recurso contra a decisão. A defesa alega que o jogador só queria aconselhar e ajudar o Valbuena. "Estamos atônitos com esta decisão. O recurso é necessário", disse Silvayn Cormier, advogado do atacante.

Os dois jogadores ficaram afastado da seleção francesa por conta do caso. Em grande fase no Real Madrid, Benzema conseguiu voltar a ser convocado pelo técnico Didier Deschamps depois de cinco anos. Valbuena, hoje no Olympiakos, nunca mais voltou a ser lembrado.