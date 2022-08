Zegna prepara "roupas de luxo" para jogadores do Real Madrid

A italiana Zegna, uma das marcas mais tradicionais de moda masculina, fechou parceria com o Real Madrid para fornecer as roupas de viagens a jogadores de basquete e futebol – inclusive Benzema, Courtois, Modric, Rüdiger e o brasileiro Vini Jr., que concorrem como melhor jogador do mundo. Só não espere trajes formais tradicionais: a ideia da grife é criar “roupas de lazer de luxo”.

VEJA TAMBÉM

Por enquanto, não foram revelados detalhes das criações, mas a nova coleção será apresentada no dia 30 de setembro, durante o primeiro jogo fora de casa do Real Madrid na temporada 2022/2023 pela Liga dos Campeões. De acordo com a Zegna, os itens serão feitos sob medida e aproveitarão as heranças históricas das duas marcas, além de ser vendidas em boutiques selecionadas.

Vale lembrar que, recentemente, a marca italiana mostrou um novo logotipo: duas listras pensadas em homenagem à estrada 232, que atravessa o Oasis Zegna, território natural de 100 km² na região norte da Itália. Mais que isso, o símbolo faz referência às proximidades da fábrica na qual produz lã, uma das principais características da marca criada por Ermenegildo Zegna há 110 anos.

Ainda sob comando da família – com Gildo Zegna como presidência e CEO –, o grupo projeta, cria e roupas masculinas e acessórios de luxo, além de coleções femininas, masculinas e acessórios com a marca Thom Browne para mais de 500 pontos de venda em 80 países. Mais que disso, são 295 lojas próprias em todo mundo, sendo quase 244 delas têm marca Zegna e 51 Thom Browne.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.