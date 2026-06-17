Bakambu: atacante da RD Congo na Copa do Mundo de 2026 quase jogou no Santos

A República Democrática do Congo (RD Congo) chega à Copa do Mundo de 2026 confiando na experiência de Cédric Bakambu. Aos 35 anos, o atacante é o principal nome da seleção africana, que voltou ao torneio após 52 anos de ausência. O primeiro compromisso foi contra Portugal nesta quarta-feira, 17.

Curiosamente, o veterano centroavante esteve muito perto de atuar no futebol brasileiro poucos meses antes do Mundial. Em setembro de 2025, Bakambu negociou com o Santos e chegou a demonstrar interesse em defender o clube paulista, mas o acordo não avançou.

A negociação que quase levou Bakambu à Vila Belmiro

O interesse santista surgiu durante as conversas do clube com Jorge Sampaoli. O treinador argentino conhecia Bakambu dos tempos de Olympique de Marselha e indicou o atacante à diretoria.

Segundo o empresário Stéphane Bacrie, o jogador estava disposto a atuar no Brasil e aprovou a possibilidade de vestir a camisa do Santos. O nome também recebeu o aval de Juan Pablo Vojvoda, que posteriormente assumiria o comando da equipe.

Apesar da boa vontade das partes envolvidas, Santos e Betis não chegaram a um acordo para a liberação do atleta. Com contrato vigente até junho de 2026, o atacante permaneceu na Espanha e seguiu sua preparação para a Copa do Mundo.

Da França para a seleção congolesa

Nascido em Vitry-sur-Seine, na região metropolitana de Paris, em 11 de abril de 1991, Bakambu poderia ter seguido carreira internacional pela França. No entanto, escolheu defender a República Democrática do Congo por suas raízes familiares.

A decisão transformou o atacante em um dos rostos mais importantes do futebol congolês nas últimas décadas. Além dos gols, ele assumiu papel de liderança dentro da seleção e ajudou a fortalecer o projeto esportivo da equipe africana.

Passagens por grandes ligas do futebol mundial

Bakambu construiu uma trajetória marcada por experiências em diferentes países. Revelado pelo Sochaux, ganhou destaque internacional principalmente durante sua passagem pelo Villarreal, da Espanha.

Ao longo da carreira, também defendeu Bursaspor, Beijing Guoan, Olympiacos, Marseille, Galatasaray e Betis, acumulando passagens por algumas das principais ligas da Europa e da Ásia.

Foi no futebol espanhol, porém, que viveu seu auge técnico. No Villarreal, tornou-se um dos atacantes mais eficientes de La Liga e despertou interesse de clubes ao redor do mundo.

Referência dentro e fora de campo

Até a Copa do Mundo de 2026, Bakambu soma 69 partidas e 21 gols pela seleção congolesa. Os números o colocam entre os principais atacantes da história recente do país.

Sua influência, entretanto, vai além das estatísticas. O atacante participou ativamente da reconstrução da seleção e teve papel importante na integração de jogadores nascidos na Europa ao projeto da RD Congo.

O goleiro Lionel Mpasi, por exemplo, revelou que Bakambu foi um dos responsáveis por convencê-lo a representar a seleção africana.

Nesta quarta-feira, 17, esse trabalho de reconstrução deu os primeiros frutos: no empate por 1 a 1 com Portugal, a RD Congo marcou seu primeiro gol e conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo.