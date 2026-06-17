Esporte

Fase de grupos copa 2026

Entre surto de ebola e jejum de 50 anos, RD Congo estreia na Copa do Mundo

Classificada pela repescagem, seleção africana volta ao torneio pela primeira vez desde 1974

RD Congo: seleção estreia na Copa do Mundo contra Portugal (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

RD Congo: seleção estreia na Copa do Mundo contra Portugal (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 17 de junho de 2026 às 15h40.

A República Democrática do Congo (RD Congo) estreia nesta quarta-feira, 17, na Copa do Mundo de 2026 diante de Portugal, em Houston, nos Estados Unidos.

O retorno ao torneio acontece após mais de cinco décadas de ausência e foi marcado por desafios que foram além do futebol, incluindo o impacto de um surto de ebola que afetou a preparação da seleção.

A equipe africana disputa sua primeira partida no Mundial desde 1974, quando participou da competição sob o nome de Zaire. Na ocasião, a seleção foi eliminada ainda na fase de grupos.

Antes da estreia, porém, a delegação precisou lidar com restrições sanitárias e mudanças no planejamento por causa da situação de saúde pública no país. A seleção é comandada pelo técnico francês Sébastien Desabre.

Como o surto de ebola afetou a preparação da RD Congo

Embora grande parte dos jogadores atue em clubes europeus, a crise sanitária provocada pelo ebola obrigou a federação a alterar a logística prevista para a preparação da equipe.

Os treinamentos que seriam realizados em Kinshasa, capital do país, foram transferidos para a Bélgica. Além disso, dirigentes e comissão técnica precisaram cumprir exigências sanitárias para garantir a entrada da delegação nos Estados Unidos.

Segundo as regras adotadas pelas autoridades americanas, os integrantes da seleção tiveram de permanecer 21 dias fora do território congolês antes da viagem para a Copa.

As restrições também afetaram torcedores que planejavam acompanhar a equipe no torneio. Parte dos pedidos de visto não foi aprovada devido às medidas sanitárias relacionadas ao surto.

Classificação veio após decisão na repescagem

A vaga para a Copa do Mundo 2026 foi conquistada em uma campanha que terminou na repescagem intercontinental. A RD Congo garantiu a classificação após vencer a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, conquistando uma das últimas vagas disponíveis para o torneio.

O resultado encerrou uma espera de mais de 50 anos do país pelo retorno ao principal campeonato de seleções do futebol mundial.

Como foi a única participação do Congo na Copa

A única presença da seleção em uma Copa do Mundo ocorreu em 1974, na Alemanha Ocidental. Naquele Mundial, o país ainda competia sob o nome de Zaire.

A campanha terminou com três derrotas em três jogos, sem gols marcados e com 14 sofridos. O resultado mais expressivo foi a derrota por 9 a 0 para a então Iugoslávia.

Agora, mesmo diante dos obstáculos, a equipe chega ao Mundial com o objetivo de conquistar sua primeira vitória na história da competição.

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