Villarreal x Espanyol: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Villarreal e Espanyol se enfrentam nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo no Disney+.

O Villarreal aparece na quarta colocação da LaLiga, com 42 pontos. Na rodada anterior, a equipe comandada por Marcelino Toral empatou por 2 a 2 com o Osasuna.

Já o Espanyol ocupa a sexta posição, com 34 pontos. No último jogo, o time treinado por Manolo González foi derrotado pelo Alavés por 2 a 1. No confronto mais recente entre as equipes, o Villarreal venceu por 2 a 0.

Veja as prováveis escalações:

Villarreal

Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga e Sergi Cardona; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Dani Parejo e Alberto Moleiro; Georges Mikautadze e Gerard Moreno.

Espanyol

Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero e José Salinas; Pere Milla, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko González e Edu Expósito; Roberto Fernández.

Desfalques

Villarreal

Logan Costa – ruptura de ligamentos do joelho

Que horas é o jogo Villarreal x Espanyol hoje?

A partida será às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo Villarreal x Espanyol hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo desta segunda-feira, às 17h, entre Villarreal e Espanyol terá transmissão ao vivo no Disney+.