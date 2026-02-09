Villarreal x Espanyol: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Villarreal x Espanyol: veja horário e onde assistir ao jogo da La Liga (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12h09.
Villarreal e Espanyol se enfrentam nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo no Disney+.
O Villarreal aparece na quarta colocação da LaLiga, com 42 pontos. Na rodada anterior, a equipe comandada por Marcelino Toral empatou por 2 a 2 com o Osasuna.
Já o Espanyol ocupa a sexta posição, com 34 pontos. No último jogo, o time treinado por Manolo González foi derrotado pelo Alavés por 2 a 1. No confronto mais recente entre as equipes, o Villarreal venceu por 2 a 0.
Villarreal
Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga e Sergi Cardona; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Dani Parejo e Alberto Moleiro; Georges Mikautadze e Gerard Moreno.
Espanyol
Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero e José Salinas; Pere Milla, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko González e Edu Expósito; Roberto Fernández.
Villarreal
Logan Costa – ruptura de ligamentos do joelho
A partida será às 17h.
O jogo desta segunda-feira, às 17h, entre Villarreal e Espanyol terá transmissão ao vivo no Disney+.