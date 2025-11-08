Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Esporte

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 07h00.

O Internacional e o Bahia se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

A fase do Colorado preocupa os torcedores. Sob o comando da dupla Ramón e Emiliano Díaz, o time chega ao seu nono jogo, sendo o quarto seguido sem vencer — são três derrotas e um empate, além da ausência de gols marcados. A equipe espera melhorar seu desempenho ofensivo e conta com retornos importantes, como os de Gabriel Mercado, Rafael Borré e Alan Rodríguez. A expectativa é de um bom público no Beira-Rio, com ao menos 25 mil torcedores esperados após promoção nos ingressos.

Do lado tricolor, o Bahia tenta superar o mau desempenho fora de casa. A equipe venceu apenas três dos 16 jogos como visitante no Brasileirão e não vence fora de Salvador há seis partidas. Além disso, Rogério Ceni terá desfalques importantes, como Sanabria, Gilberto e Kanu, além das dúvidas médicas envolvendo Caio Alexandre e Kayky.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Internacional e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Prováveis escalações de Internacional x Bahia

Internacional – Técnico: Ramón Díaz

  • Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero.

Bahia – Técnico: Rogério Ceni

  • Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Tiago (Cauly) e Willian José.
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

