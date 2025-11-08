Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional e o Bahia se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

A fase do Colorado preocupa os torcedores. Sob o comando da dupla Ramón e Emiliano Díaz, o time chega ao seu nono jogo, sendo o quarto seguido sem vencer — são três derrotas e um empate, além da ausência de gols marcados. A equipe espera melhorar seu desempenho ofensivo e conta com retornos importantes, como os de Gabriel Mercado, Rafael Borré e Alan Rodríguez. A expectativa é de um bom público no Beira-Rio, com ao menos 25 mil torcedores esperados após promoção nos ingressos.

Do lado tricolor, o Bahia tenta superar o mau desempenho fora de casa. A equipe venceu apenas três dos 16 jogos como visitante no Brasileirão e não vence fora de Salvador há seis partidas. Além disso, Rogério Ceni terá desfalques importantes, como Sanabria, Gilberto e Kanu, além das dúvidas médicas envolvendo Caio Alexandre e Kayky.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Internacional e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Prováveis escalações de Internacional x Bahia

Internacional – Técnico: Ramón Díaz

Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero.

Bahia – Técnico: Rogério Ceni

Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Tiago (Cauly) e Willian José.