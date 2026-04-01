Coritiba x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Renato Gaúcho: equipe tenta manter sequência invicta desde a chegada do técnico contra o Coxa (Wagner Meier/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h13.
O Coritiba recebe o Vasco nesta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026.
O duelo reúne duas equipes que ocupam o meio da tabela e buscam se aproximar do G-6, tornando o confronto importante para quem quer sonhar com vaga na Libertadores.
O Coritiba busca a recuperação após derrota por 2 a 0 no clássico contra o Athletico-PR. Com 13 pontos e na 7ª posição, o técnico Fernando Seabra aproveitou a semana de treinamentos para corrigir as falhas expostas no clássico. O clube paranaense tem a vantagem de não disputar competições internacionais, o que permite foco total no Brasileirão e na Copa do Brasil.
A equipe paranaense não contará com os lesionados Pedro Morisco, Rodrigo Rodrigues e Benassi, além do suspenso Maicon.
O Vasco tenta manter a excelente fase após a chegada do técnico Renato Gaúcho. Desde que o treinador assumiu, o Cruzmaltino está invicto, com três vitórias e um empate, saindo da zona de rebaixamento e subindo para a 9ª colocação, com 11 pontos. Na última rodada, o clube carioca venceu o Grêmio por 2 a 1.
Renato não contará com os machucados Jair e Mateus Cocão, além de Andrés Gómez (suspenso) e Puma Rodríguez, que retorna da Data Fifa sem condições de jogo.
A partida entre Coritiba x Vasco terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere. A partida acontece hoje, 1º de abril, às 20h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira.
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; JP Chermont, Rodrigo Moledo, Tiago e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.
Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura; Tchê Tchê, Thiago Mendes, Hinestroza e Nuno Moreira.