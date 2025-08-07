Copa do Brasil: Corinthians avança às quartas de final e garante prêmio milionário; saiba quanto

O Corinthians garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2025, após vencer o Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque.

Os gols da vitória foram marcados por Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Com o resultado, o Timão manteve a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu o rival por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Qual foi a premiação do Corinthians ao passar de fase?

Com o avanço para a próxima fase, o clube recebeu uma premiação de R$ 4.740.750. Somando os valores das fases anteriores, o Corinthians já acumula mais de R$ 10,6 milhões nesta edição da competição.

O time havia recebido R$ 2.315.250 pela classificação à terceira fase e R$ 3.638.250 pelas oitavas de final.

A conquista da Copa do Brasil pode resultar em um prêmio total de cerca de R$ 101 milhões para o campeão, um valor significativo que demonstra o peso financeiro da competição.

Timão vence o clássico paulista

O clássico contra o Palmeiras foi repleto de intensidade e polêmicas. Além dos gols, o jogo foi marcado por expulsões de Aníbal Moreno, do Corinthians, e Emiliano Martínez, do Palmeiras.

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio que definirá o adversário nas quartas de final, que acontecerá no dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A fase decisiva promete ser crucial para os objetivos esportivos e financeiros do clube nesta temporada.

A classificação reforça a importância da Copa do Brasil para o Corinthians, que busca, além do sucesso esportivo, uma importante fonte de recursos para equilibrar suas finanças.