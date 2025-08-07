Esporte

Copa do Brasil: Corinthians avança às quartas de final e garante prêmio milionário; saiba quanto

Classificação garante ao Corinthians uma premiação de milhões e reforça a busca por um título que pode render até R$ 101 milhões

Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates after scoring during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Corinthians and Colombia's America de Cali at the Neo Quimica Arena stadium in Sao Paulo, Brazil on May 6, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (Photo by NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images) (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09h49.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 09h50.

O Corinthians garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2025, após vencer o Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque.

Os gols da vitória foram marcados por Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Com o resultado, o Timão manteve a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu o rival por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Qual foi a premiação do Corinthians ao passar de fase?

Com o avanço para a próxima fase, o clube recebeu uma premiação de R$ 4.740.750. Somando os valores das fases anteriores, o Corinthians já acumula mais de R$ 10,6 milhões nesta edição da competição.

O time havia recebido R$ 2.315.250 pela classificação à terceira fase e R$ 3.638.250 pelas oitavas de final.

A conquista da Copa do Brasil pode resultar em um prêmio total de cerca de R$ 101 milhões para o campeão, um valor significativo que demonstra o peso financeiro da competição.

Timão vence o clássico paulista

O clássico contra o Palmeiras foi repleto de intensidade e polêmicas. Além dos gols, o jogo foi marcado por expulsões de Aníbal Moreno, do Corinthians, e Emiliano Martínez, do Palmeiras.

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio que definirá o adversário nas quartas de final, que acontecerá no dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A fase decisiva promete ser crucial para os objetivos esportivos e financeiros do clube nesta temporada.

A classificação reforça a importância da Copa do Brasil para o Corinthians, que busca, além do sucesso esportivo, uma importante fonte de recursos para equilibrar suas finanças.

