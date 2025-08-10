Grêmio x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, 10, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Tricolor Gaúcho chega para o confronto após derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado, 2, no Maracanã.

Com 20 pontos, ocupa a 14ª posição, cinco acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Sport vive situação mais delicada: é o lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos e vem de três empates consecutivos, o último em 0 a 0 com o Bahia, em Recife.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Téc.: Mano Menezes.

Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Téc.: Mano Menezes. Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda. Téc.: Daniel Paulista.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Sport hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 20h30, entre o Grêmio e Sport terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Sport hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.