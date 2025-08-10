Grêmio x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, 10, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Tricolor Gaúcho chega para o confronto após derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado, 2, no Maracanã.
Com 20 pontos, ocupa a 14ª posição, cinco acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Sport vive situação mais delicada: é o lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos e vem de três empates consecutivos, o último em 0 a 0 com o Bahia, em Recife.
Prováveis escalações
- Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Téc.: Mano Menezes.
- Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda. Téc.: Daniel Paulista.
Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Sport hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 20h30, entre o Grêmio e Sport terá transmissão ao vivo no Premiere.
Como assistir online o jogo do Grêmio x Sport hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)