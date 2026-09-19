Teatro, shows e cinema de graça: o que fazer em São Paulo neste fim de semana

(Cauê Moreno)
Repórter de Casual
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 16h12.
Chegou o fim de semana e São Paulo ganha um fôlego cultural reforçado, com programação marcada por shows, festivais ao ar livre e mostras de cinema espalhadas por diferentes regiões da capital. E o melhor: todas as atrações selecionadas têm entrada gratuita.
Confira o roteiro que a Casual EXAME preparou com os destaques de sábado, 19, e domingo, 20, para curtir a cidade "na faixa":
A tradicional Rua 25 de Março se transforma em palco para a cultura oriental com danças típicas, gastronomia e apresentações de leões chineses. O destaque desta edição fica para o desfile de 100 figuras de leões ao longo do dia, além de barracas de comidas tradicionais.
Para celebrar os 131 anos da Vila Mariana, o entorno do Obelisco do Ibirapuera recebe a primeira edição do festival, reunindo mais de 50 expositores gastronômicos. A programação inclui aulas de wellness, "cãominhada", DJs e shows de artistas como Dom Paulinho e a banda Fun7.
O cantor comanda uma roda de samba especial dentro do projeto Bem Brasil, interpretando grandes sucessos de sua carreira e clássicos do samba nacional. A apresentação conta com a condução de Wandi Doratiotto e participação de Roberta Martinelli.
Em sua 9ª edição, o festival ocupa o Parque do Povo combinando shows de jazz e música instrumental com um circuito de bem-estar ao ar livre — incluindo aulas de yoga, spinning, meditação e mobilidade. Entre os destaques do palco estão Linha de Frente Quintet e Leandro Cabral.
A zona leste celebra os 50 anos de um dos parques mais emblemáticos da cidade com uma maratona de shows. A dupla sertaneja Henrique & Diego se apresenta no sábado (19), enquanto o cantor Alexandre Pires encerra a programação no domingo (20), ao lado de DJs e bandas locais.
A São Paulo Companhia de Dança e sua versão jovem ocupam o MASP neste fim de semana. A programação conta com intervenções de dança no vão livre no sábado, apresentação do espetáculo Entre Tempos no auditório e uma gravação aberta da roda de conversa Diálogos da Cena no domingo.
A Cinemateca encerra no domingo a mostra especial com clássicos do cinema mundial lançados há meio século. Estão em cartaz títulos como Taxi Driver, Carrie, a Estranha, King Kong e Dona Flor e Seus Dois Maridos, além de uma exposição de cartazes originais no foyer.
O Museu da Imigração dedica o fim de semana à celebração das tradições, culinária e artes dos países do Leste Europeu, reunindo apresentações e feira temática nos jardins da antiga Hospedaria do Brás.
O icônico teatro da Vila Clementino recebe o espetáculo musical em homenagem ao repertório e à trajetória da rainha do rock brasileiro, com releituras de seus grandes clássicos.