Teatro, shows e cinema de graça: o que fazer em São Paulo neste fim de semana

Chegou o fim de semana e São Paulo ganha um fôlego cultural reforçado, com programação marcada por shows, festivais ao ar livre e mostras de cinema espalhadas por diferentes regiões da capital. E o melhor: todas as atrações selecionadas têm entrada gratuita.

Confira o roteiro que a Casual EXAME preparou com os destaques de sábado, 19, e domingo, 20, para curtir a cidade "na faixa":

1. Festival da Lua Chinês

A tradicional Rua 25 de Março se transforma em palco para a cultura oriental com danças típicas, gastronomia e apresentações de leões chineses. O destaque desta edição fica para o desfile de 100 figuras de leões ao longo do dia, além de barracas de comidas tradicionais.

Quando: Sábado (19), das 10h às 21h; e domingo (20), das 10h às 18h.

Sábado (19), das 10h às 21h; e domingo (20), das 10h às 18h. Onde: Rua 25 de Março (esquina com a Ladeira Porto Geral) – Centro Histórico.

Rua 25 de Março (esquina com a Ladeira Porto Geral) – Centro Histórico. Entrada: Gratuita.

2. Ibira Taste Festival

Para celebrar os 131 anos da Vila Mariana, o entorno do Obelisco do Ibirapuera recebe a primeira edição do festival, reunindo mais de 50 expositores gastronômicos. A programação inclui aulas de wellness, "cãominhada", DJs e shows de artistas como Dom Paulinho e a banda Fun7.

Quando: Sábado (19) e domingo (20), das 11h às 21h.

Sábado (19) e domingo (20), das 11h às 21h. Onde: Entorno do Obelisco do Ibirapuera – Vila Mariana.

Entorno do Obelisco do Ibirapuera – Vila Mariana. Entrada: Gratuita.

3. Diogo Nogueira no Sesc Itaquera

O cantor comanda uma roda de samba especial dentro do projeto Bem Brasil, interpretando grandes sucessos de sua carreira e clássicos do samba nacional. A apresentação conta com a condução de Wandi Doratiotto e participação de Roberta Martinelli.

Quando: Domingo (20), às 12h.

Domingo (20), às 12h. Onde: Sesc Itaquera – Av. Fernando do Amaral Rocha Leite, 2111 – Itaquera.

Sesc Itaquera – Av. Fernando do Amaral Rocha Leite, 2111 – Itaquera. Entrada: Gratuita (sem necessidade de retirada de ingresso).

4. Music in the Park 2026 (Jazz & Wellness)

Em sua 9ª edição, o festival ocupa o Parque do Povo combinando shows de jazz e música instrumental com um circuito de bem-estar ao ar livre — incluindo aulas de yoga, spinning, meditação e mobilidade. Entre os destaques do palco estão Linha de Frente Quintet e Leandro Cabral.

Quando: Sábado (19) e domingo (20), das 7h às 18h.

Sábado (19) e domingo (20), das 7h às 18h. Onde: Parque do Povo – Av. Henrique Chamma, 420 – Pinheiros.

Parque do Povo – Av. Henrique Chamma, 420 – Pinheiros. Entrada: Gratuita.

5. 50 Anos do Parque do Carmo (Alexandre Pires e Henrique & Diego)

A zona leste celebra os 50 anos de um dos parques mais emblemáticos da cidade com uma maratona de shows. A dupla sertaneja Henrique & Diego se apresenta no sábado (19), enquanto o cantor Alexandre Pires encerra a programação no domingo (20), ao lado de DJs e bandas locais.

Quando: Sábado (19) e domingo (20).

Sábado (19) e domingo (20). Onde: Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera.

Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera. Entrada: Gratuita.

6. Semana Paulista de Dança no MASP

A São Paulo Companhia de Dança e sua versão jovem ocupam o MASP neste fim de semana. A programação conta com intervenções de dança no vão livre no sábado, apresentação do espetáculo Entre Tempos no auditório e uma gravação aberta da roda de conversa Diálogos da Cena no domingo.

Quando: Sábado (19) e domingo (20).

Sábado (19) e domingo (20). Onde: MASP – Av. Paulista, 1578 – Bela Vista.

MASP – Av. Paulista, 1578 – Bela Vista. Entrada: Gratuita (para a sessão no auditório, os ingressos devem ser retirados previamente).

7. Mostra "1976 – 50 Anos Depois" na Cinemateca Brasileira

A Cinemateca encerra no domingo a mostra especial com clássicos do cinema mundial lançados há meio século. Estão em cartaz títulos como Taxi Driver, Carrie, a Estranha, King Kong e Dona Flor e Seus Dois Maridos, além de uma exposição de cartazes originais no foyer.

Quando: Até domingo (20).

Até domingo (20). Onde: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino.

Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino. Entrada: Gratuita (retirada de ingressos 1h antes na bilheteria; sessões ao ar livre por ordem de chegada).

8. Cultura do Leste Europeu no Museu da Imigração

O Museu da Imigração dedica o fim de semana à celebração das tradições, culinária e artes dos países do Leste Europeu, reunindo apresentações e feira temática nos jardins da antiga Hospedaria do Brás.

Quando: Sábado (19) e domingo (20), das 10h às 18h.

Sábado (19) e domingo (20), das 10h às 18h. Onde: Museu da Imigração – Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca.

Museu da Imigração – Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca. Entrada: Gratuita.

9. Rita Lee – Balada Louca no Teatro João Caetano

O icônico teatro da Vila Clementino recebe o espetáculo musical em homenagem ao repertório e à trajetória da rainha do rock brasileiro, com releituras de seus grandes clássicos.