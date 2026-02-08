Cruzeiro x América-MG: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 18h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela fase de grupos do Campeonato Mineiro e terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV, Sportv, Premiere e SportyNet (TV e YouTube).

A Raposa vive momento instável na competição. Vem de uma derrota em casa para o Coritiba por 2 a 1, resultado que complicou sua situação no Grupo C. Antes disso, havia vencido o Betim por 1 a 0. Atualmente, o time ocupa a segunda colocação da chave, com 9 pontos, e estaria fora da zona de classificação para a semifinal do Estadual.

Do outro lado, o América-MG tenta surpreender como visitante para subir na tabela e manter viva a chance de classificação.

Veja as prováveis escalações:

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba), Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson (Arroyo).

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, R. Silva, Rafa Barcelos, Artur; Eduardo Person, Felipe Amaral, Yago Souza; Segovinha, Thauan, Paulo Victor.

