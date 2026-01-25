Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 25, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em clássico válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (MG), Sportv, Premiere, ge TV e também no SportyNet, que exibe a partida na TV e no YouTube.

Sem vitórias até o momento, o Galo soma quatro empates nas quatro primeiras rodadas e ocupa a terceira posição do Grupo A. Já o Cruzeiro, com duas vitórias e duas derrotas, lidera o Grupo C com seis pontos e tenta se consolidar na ponta.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Cruzeiro hoje pelo Mineiro?

O jogo deste domingo, 18h, entre Atlético-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo (MG), Sportv, Premiere, ge TV e SportyNet (TV e YouTube).

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo ge TV, Globoplay (com acesso ao Sportv e Premiere) e pelo canal oficial da SportyNet no YouTube.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG: Éverson; Preciado (Natanael), Vitor Hugo (Junior Alonso), Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes (Maycon), Victor Hugo, Bernard (Reinier); Dudu e Hulk (Cuello, Rony).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Cássio (Otávio); William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero e Lucas Silva; Christian (Gérson), Matheus Pereira e Wanderson (Arroyo); Kaio Jorge.

Técnico: Tite.