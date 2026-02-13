Veja resultados dos jogos de ontem pelo Brasileirão 2026

3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve quatro partidas nesta quinta-feira, 12 (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h48.
A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve quatro partidas nesta quinta-feira, 12, com vitórias de Corinthians, Palmeiras e Athletico. Veja o resumo dos jogos, com placares e autores dos gols.
O Corinthians conquistou a primeira vitória no Brasileirão ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Itaquera.
Após um primeiro tempo equilibrado, os gols saíram na etapa final. Gabriel Paulista abriu o placar de cabeça, após escanteio cobrado por Garro. Pouco depois, Hugo Souza defendeu pênalti cobrado por Isidro Pitta e manteve a vantagem alvinegra.
Na sequência, Matheus Bidu aproveitou rebote de Cleiton, após chute de Yuri Alberto, e fechou o placar.
Gols:
O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1, em Porto Alegre, e assumiu a liderança do campeonato pelo saldo de gols.
Gustavo Gómez abriu o placar de cabeça após escanteio de Andreas Pereira. O Inter empatou com um golaço de Ronaldo, de fora da área.
No segundo tempo, Vitor Roque marcou por cobertura após lançamento de Gómez, e Andreas Pereira aproveitou erro na saída de bola para definir o resultado.
Gols:
O Athletico venceu o Santos por 2 a 1, com gol nos acréscimos, e segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão.
Julimar abriu o placar de pênalti ainda no início do primeiro tempo. O Santos empatou com Thaciano, aproveitando sobra na entrada da área.
Nos minutos finais, Esquivel serviu Viveros, que finalizou com precisão para garantir a vitória rubro-negra.
Gols:
No clássico carioca da rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, o gol saiu na etapa final.
Aos nove minutos, Lucho Acosta aproveitou rebote do goleiro após chute de Martinelli e completou para o fundo da rede, garantindo a vitória tricolor.
Gol:
Com os resultados, o Palmeiras lidera com sete pontos, ao lado de São Paulo, Fluminense e Bahia. O Athletico aparece com seis pontos e 100% de aproveitamento. Já o Botafogo soma três pontos, enquanto o Santos segue na parte de baixo da tabela.
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. Jogos
|1
|Palmeiras
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|77
|2
|São Paulo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|77
|3
|Fluminense
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|5
|Athletico-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|6
|Bragantino
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|66
|7
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|8
|Mirassol
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|55
|9
|Coritiba
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|44
|10
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|11
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|12
|Corinthians
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|13
|Grêmio
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|33
|14
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|15
|Atlético-MG
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|22
|16
|Remo
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|22
|17
|Vasco
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|18
|Santos
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|11
|19
|Internacional
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|11
|20
|Cruzeiro
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|11