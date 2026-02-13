Veja resultados dos jogos de ontem pelo Brasileirão 2026

Esporte

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 teve quatro partidas nesta quinta-feira, 12, com vitórias de Corinthians, Palmeiras e Athletico. Veja o resumo dos jogos, com placares e autores dos gols.

Corinthians 2 x 0 Red Bull Bragantino – Neo Química Arena

O Corinthians conquistou a primeira vitória no Brasileirão ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Itaquera.

Após um primeiro tempo equilibrado, os gols saíram na etapa final. Gabriel Paulista abriu o placar de cabeça, após escanteio cobrado por Garro. Pouco depois, Hugo Souza defendeu pênalti cobrado por Isidro Pitta e manteve a vantagem alvinegra.

Na sequência, Matheus Bidu aproveitou rebote de Cleiton, após chute de Yuri Alberto, e fechou o placar.

Gols:

  • Gabriel Paulista (Corinthians)
  • Matheus Bidu (Corinthians)

Internacional 1 x 3 Palmeiras – Beira-Rio

O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1, em Porto Alegre, e assumiu a liderança do campeonato pelo saldo de gols.

Gustavo Gómez abriu o placar de cabeça após escanteio de Andreas Pereira. O Inter empatou com um golaço de Ronaldo, de fora da área.

No segundo tempo, Vitor Roque marcou por cobertura após lançamento de Gómez, e Andreas Pereira aproveitou erro na saída de bola para definir o resultado.

Gols:

  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Ronaldo (Internacional)
  • Vitor Roque (Palmeiras)
  • Andreas Pereira (Palmeiras)

Athletico Paranaense 2 x 1 Santos – Arena da Baixada

O Athletico venceu o Santos por 2 a 1, com gol nos acréscimos, e segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão.

Julimar abriu o placar de pênalti ainda no início do primeiro tempo. O Santos empatou com Thaciano, aproveitando sobra na entrada da área.

Nos minutos finais, Esquivel serviu Viveros, que finalizou com precisão para garantir a vitória rubro-negra.

Gols:

  • Julimar (Athletico)
  • Thaciano (Santos)
  • Viveros (Athletico)

Fluminense 1 x 0 Botafogo – Maracanã

No clássico carioca da rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, o gol saiu na etapa final.

Aos nove minutos, Lucho Acosta aproveitou rebote do goleiro após chute de Martinelli e completou para o fundo da rede, garantindo a vitória tricolor.

Gol:

  • Lucho Acosta (Fluminense)

Com os resultados, o Palmeiras lidera com sete pontos, ao lado de São Paulo, Fluminense e Bahia. O Athletico aparece com seis pontos e 100% de aproveitamento. Já o Botafogo soma três pontos, enquanto o Santos segue na parte de baixo da tabela.

Confira tabela do Campeonato Brasileiro 2026

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSG%Últ. Jogos
1Palmeiras73210104677
2São Paulo7321052377
3Fluminense7321042277
4Bahia7321042277
5Athletico-PR62200312100
6Bragantino6320122066
7Chapecoense5312086255
8Mirassol5312065155
9Coritiba4311155044
10Flamengo4311144044
11Botafogo3310276133
12Corinthians3210132150
13Grêmio3310267-133
14Vitória3310247-333
15Atlético-MG2302156-122
16Remo2302157-222
17Vasco1301224-211
18Santos1301247-311
19Internacional1301225-311
20Cruzeiro1301238-511
