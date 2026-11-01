Arsenal vence Liverpool com gol de Havertz e assume a liderança da Premier League

O Arsenal vai assumindo a liderança do Campeonato Inglês neste domingo, 1º. Com um gol de Kai Havertz, a equipe vence o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, pela nona rodada da Premier League, e se aproxima de um resultado importante na disputa pelo título.

Com a vitória parcial, o time de Mikel Arteta chega a 24 pontos e ultrapassa o Manchester City, que tem 21 e perdeu para o Brighton na rodada. O Liverpool permanece com 15 pontos, na quinta colocação, e vê a distância para os londrinos aumentar para nove.

Havertz aproveita pressão do Arsenal e abre o placar

O Arsenal começou melhor e transformou a pressão sobre a saída de bola do Liverpool em vantagem aos 16 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a posse, a equipe encontrou Declan Rice pela esquerda. O meio-campista cruzou para Havertz, que apareceu no segundo pau para completar para o gol.

Rice também teve participação importante na defesa logo depois. Uma falha de Ezri Konsa quase deixou Florian Wirtz em condição de empatar, mas o volante voltou para interromper a jogada e ceder escanteio.

O Liverpool reagiu e teve uma de suas melhores oportunidades ainda antes do intervalo. Em cobrança de falta, Wirtz acertou o travessão, levando perigo ao gol de David Raya e mantendo o confronto aberto em Anfield. O Arsenal, porém, conseguiu levar a vantagem para o vestiário.

Quem se beneficia com a derrota parcial do Liverpool?

Além do próprio Arsenal, o Chelsea é um dos beneficiados mais diretos pelo resultado. Com 16 pontos, o clube londrino mantém a quarta posição e evita ser ultrapassado pelo Liverpool, que chegaria a 18 em caso de vitória. O empate deixaria os dois com 16, com vantagem dos Blues no saldo de gols.

O Brighton, terceiro colocado com 19 pontos, também ganha distância de um concorrente: a diferença para o Liverpool permanece em quatro pontos. Logo atrás dos Reds, o Brentford, sexto com 14, segue a apenas um ponto e mantém o rival ao alcance.

Com a derrota, o Liverpool permanece em quinto na classificação do campeonato, mas perde a oportunidade de entrar no grupo dos quatro primeiros e fica mais distante do líder com o placar parcial.

Qual é o próximo jogo do Arsenal?

O Arsenal enfrenta o Slavia Praga na quarta-feira, 4, fora de casa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. A partida está marcada para as 17h, no horário de Brasília.

Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso será contra o Hull City, no sábado, 7, às 12h, em casa.

Qual é o próximo jogo do Liverpool?

O Liverpool visita o Fenerbahçe na quarta-feira, 4, às 14h45, no horário de Brasília, também pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.

Na Premier League, a equipe volta a campo no domingo, 8, contra o Crystal Palace, em Selhurst Park. O jogo está marcado para as 11h, no horário de Brasília.