Real Madrid faz 3 a 0 no Racing Santander e segue na caça ao Barcelona na LaLiga

Real Madrid: triunfo em Santander mantém o Real Madrid em terceiro, a um ponto do Atlético e três do Barcelona (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)
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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 14h27.
O Real Madrid construiu a vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander ainda no primeiro tempo neste domingo, 1º, no estádio El Sardinero, pela 11ª rodada da LaLiga. Mbappé, Bellingham e Yan Diomande marcaram os gols da equipe visitante.
O resultado leva o time de Madri aos 27 pontos, na terceira colocação do Campeonato Espanhol. A equipe segue na perseguição ao Barcelona e ao Atlético de Madrid, que também venceram na rodada.
O Real Madrid começou a construir a vantagem aos 11 minutos. Mbappé sofreu falta de Matteo Prati dentro da área e cobrou o pênalti com um chute de pé direito no canto esquerdo de Julen Agirrezabala.
Bellingham fez o segundo aos 22 minutos, após receber um passe em profundidade de Arda Güler e finalizar dentro da área. O meia turco participou da criação das jogadas ofensivas e também levou perigo em finalizações ao longo da etapa inicial.
Aos 36, Yan Diomande marcou o terceiro dos merengues. Após um corte da defesa do Racing na sequência de um escanteio, o atacante acertou um voleio de fora da área e mandou a bola no alto do gol.
Com a vitória, o Real Madrid chega a nove triunfos em 11 partidas, com 27 pontos. A equipe permanece em terceiro lugar, um ponto atrás do Atlético de Madrid, vice-líder, e três abaixo do Barcelona.
Os dois concorrentes venceram no sábado, 31: o Barça goleou o Alavés por 6 a 1, enquanto o Atlético fez 2 a 0 no Levante.
O Real Madrid volta a campo na quarta-feira, 4, às 14h45 (horário de Brasília), contra o AEK Atenas, fora de casa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.
A equipe espanhola busca manter os 100% de aproveitamento após vencer Inter de Milão, Roma e RB Leipzig nas três primeiras partidas.