Mais de R$ 2 bilhões na mesa: Liverpool fecha maior acordo de patrocínio da Premier League

O Liverpool anunciou oficialmente um dos acordos comerciais mais lucrativos e impactantes da história do futebol mundial. A partir do início da temporada 2027/28, a Turkish Airlines assumirá o posto de patrocinadora máster do clube inglês, estampando sua marca na parte frontal da tradicional camisa dos Reds. O contrato fechado tem duração de cinco anos, estendendo-se até 2033, e deve injetar mais de £ 300 milhões nos cofres da instituição — montante que, na cotação atual, supera a marca expressiva de R$ 2,07 bilhões.

O acerto marca o encerramento de uma era de grande sucesso comercial para a equipe de Merseyside. A Turkish Airlines sucederá o Standard Chartered, banco que ocupa o espaço nobre da camisa do Liverpool desde 2010. Com o contrato atual expirando no final da presente temporada, a instituição financeira encerrará um ciclo de 17 anos consecutivos como principal parceira comercial do clube, embora deva manter um vínculo secundário como parceira global a partir de maio de 2027.

Segundo fontes internas e análises de mercado divulgadas pelo The Athletic, a nova parceria renderá em média mais de £ 60 milhões (aproximadamente R$ 414 milhões) por temporada. Com esses patamares financeiros, a diretoria do clube britânico assegura que o acerto se consolida como o acordo comercial exclusivo para a parte frontal da camisa (front of shirt only) mais lucrativo de toda a história da Premier League, equiparando-se aos maiores contratos da elite europeia e colocando o clube em patamar de igualdade com gigantes como o Manchester United.

Ben Latty, diretor comercial do Liverpool e principal responsável pelas negociações com a companhia aérea turca, celebrou o desfecho do processo conduzido ao longo dos últimos meses. "Este é um anúncio histórico para nós e estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Turkish Airlines como nossa principal parceira a partir de junho de 2027. A parte frontal da camisa do Liverpool ocupa um lugar especial na história do nosso clube. A Turkish Airlines é uma organização reconhecida globalmente, com uma ampla rede internacional, e mal podemos esperar para iniciar essa parceria e construir uma relação forte juntos", destacou o dirigente.

Do lado da empresa aérea, o CEO Ahmet Olmustur também enfatizou a magnitude da aliança comercial firmada com o gigante inglês. "O Liverpool FC é um dos clubes de futebol mais reconhecidos e respeitados do mundo, com uma herança excepcional e uma comunidade de torcedores verdadeiramente global. Estamos muito satisfeitos que nosso nome passe a figurar em uma das camisas mais icônicas do esporte mundial."

O impacto no cenário financeiro da Premier League

A movimentação financeira do Liverpool ilustra o abismo econômico cada vez maior que separa os chamados clubes do "Big Six" em relação aos demais concorrentes no futebol inglês. Em um momento em que equipes tradicionais enfrentam dificuldades pontuais para estabilizar patrocínios de longo prazo, os Reds garantem estabilidade e receita líquida robusta sob as rígidas regras de sustentabilidade financeira da liga.

Com o novo vínculo, a Turkish Airlines se tornará apenas a sexta marca diferente a estampar a parte frontal da camisa principal do Liverpool em toda a história centenária do clube, sucedendo a uma seleta lista que inclui Hitachi (1979–1982), Crown Paints (1982–1988), Candy (1988–1992), Carlsberg (1992–2010) e Standard Chartered (2010–2027). A transição sela o planejamento estratégico de longo prazo da diretoria para maximizar o apelo global da marca Liverpool nas próximas temporadas, abrangendo inclusive as equipes masculina, feminina e das categorias de base.