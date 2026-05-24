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João Fonseca estreia em Roland Garros: horário e onde assistir ao jogo

Esta será a segunda participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros

Pela primeira vez na carreira o brasileiro disputará o Grand Slam francês como top 30 (Clive Brunskill/Getty Images)

Pela primeira vez na carreira o brasileiro disputará o Grand Slam francês como top 30 (Clive Brunskill/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09h59.

O tenista brasileiro João Fonseca estreia em Roland Garros neste domingo e terá transmissão ao vivo para o público no Brasil por TV fechada e streaming.

A partida contra o francês Luka Pavlovic, válida pela primeira rodada do Grand Slam disputado em Paris, está prevista para começar por volta das 12h (horário de Brasília), sendo a quarta partida da quadra Simonne-Mathieu.

Onde assistir ao jogo

No Brasil, o confronto terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN, na televisão por assinatura, e pela plataforma Disney+, que exibe os jogos via streaming.

Como chega Fonseca em Roland Garros?

O brasileiro, aos 19 anos, jogará pela primeira vez em Paris como integrante do top 30 da ATP e também como cabeça de chave de um Grand Slam.

Na sequência da chave, o adversário mais provável de João na segunda rodada é o croata Dino Prizmic, atual número 71 do mundo.

Já na terceira fase, o caminho pode reservar um duelo contra Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam e atual número 4 do ranking.

Djokovic fará sua 23ª participação em Roland Garros e busca o 25º troféu de Grand Slam da carreira. O sérvio estreia contra o francês Giovanni Perricard.

João Fonseca chega a Roland Garros após desistir do ATP 500 de Hamburgo por conta de um incômodo no punho direito. Segundo o brasileiro, a decisão foi tomada por precaução para priorizar a preparação para o Grand Slam francês.

Esta será a segunda participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros. Em 2025, o carioca chegou à terceira rodada, quando acabou eliminado pelo britânico Jack Draper.

O rival de João Fonseca

Pavlovic, de 26 anos, chega embalado após vencer três partidas nas classificatórias de Roland Garros. O melhor ranking da carreira do francês foi a 184ª posição, alcançada em julho de 2025.

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