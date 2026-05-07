Air Jordan 3 ganha versão inspirada no Brasil para a Copa do Mundo

O colorway "Brazil" traduz o kit reserva para a linguagem do sneaker, com algumas liberdades

Nike: Air Jordan 3 “Brazil” (Divulgação)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07h20.

Em março, o Brasil se tornou a primeira seleção nacional de futebol a entrar em campo com um uniforme assinado pela Jordan Brand. O anúncio foi feito em um evento em São Paulo, onde a CBF e a marca revelaram o kit reserva que acompanhará a equipe na Copa do Mundo, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. A parceria vai além da camisa: inclui chuteiras Tiempo, roupas de treino e uma coleção de streetwear, todos com o Jumpman.

O kit tem uma história antes de existir. O colorway original era vermelho, inspirado em brasas, e a reação dos torcedores foi imediata e negativa. A CBF voltou atrás, e a camisa chegou às lojas em 13 de março com base azul royal e detalhes pretos, inspirada nas cores da rã-dardo-venenosa, anfíbio amazônico conhecido pelas manchas vibrantes. O elephant print, textura criada por Tinker Hatfield para o Air Jordan 3 original de 1988, também aparece no tecido da camisa, conectando os dois universos antes mesmo do tênis chegar.

O Air Jordan 3 "Brazil" completa o lançamento. O modelo foi criado por Hatfield em 1987, numa linha do tempo caótica: o designer anterior da linha Jordan, Peter Moore, havia deixado a Nike abruptamente para ir para a Adidas, e Hatfield teve semanas para apresentar uma proposta a Michael Jordan, que naquele momento considerava abandonar a Nike.

O tênis que saiu desse encontro foi o primeiro a usar o elephant print, o primeiro a exibir o logo Jumpman e o primeiro a incorporar a bolsa de ar visível. Quase quatro décadas depois, é essa silhueta que a Jordan Brand escolheu para representar o Brasil na Copa.

Air Jordan 3 “Brazil” (Divulgação)

O colorway "Brazil" traduz o kit reserva para a linguagem do sneaker, com algumas liberdades. O cabedal é dominado por dois tons de azul, com uma versão mais escura nas proteções laterais, que substituem o elephant print tradicional do modelo. O verde aparece na faixa de ilhós e no logo "Nike Air" no bigode do solado. A entressola é amarela brilhante, acima de uma sola translúcida cor de goma. O rosa entra na língua, no colarinho e no forro. Na parte interna das línguas, o tênis traz a grafia em português "Brasil" no pé direito e cinco estrelas no esquerdo, referência aos títulos mundiais da seleção. Quatro opções de cadarço acompanham o par: branco, rosa, azul e verde.

A relação da Jordan Brand com o futebol não é nova. O Paris Saint-Germain foi o único clube a adotar o Jumpman nas camisas, desde 2018, com kits e uma linha de tênis lançados anualmente. A parceria rendeu algumas das colaborações de sneaker mais bem-sucedidas do futebol, incluindo versões do Air Jordan 1 com o escudo do clube bordado na língua e Air Jordan 4s em paletas inspiradas nos uniformes da equipe. O Brasil é o primeiro time nacional a entrar nesse grupo.

O Air Jordan 3 "Brazil" chega ao aplicativo Snkrs e em varejistas selecionados no dia 16 de maio, por US$ 225.

