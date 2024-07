Thomas Müller confirma saída da seleção da Alemanha

Após mais de 131 partidas ao longo de 14 anos, Thomas Müller anunciou oficialmente nesta segunda-feira a sua despedida da seleção da Alemanha, com a qual disputou quatro edições da Copa do Mundo e da Eurocopa.

"Depois de 131 jogos e 45 gols, eu me despeço da águia federal" da bandeira tricolor alemã, disse Müller em um vídeo emocionado publicado em seu site oficial.

O último jogo do atacante pela 'Mannschaft' foi contra a Espanha, nas quartas de final da Eurocopa disputada em território alemão.

Müller, que venceu a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, agradeceu aos torcedores pelo carinho e disse que sempre teve "orgulho" de defender a camisa de seu país em nível internacional.

"Nós comemoramos juntos e às vezes choramos juntos. Gostaria de dizer obrigado a todos os torcedores e membros da equipe nacional. Obrigado pelo apoio de vocês ao longo dos anos", comentou.

Por fim, ele recomendou aproveitar o "entusiasmo e a alegria da Eurocopa deste ano e apoiar a equipe no caminho para a Copa do Mundo de 2026".

"Farei o mesmo, agora como torcedor nas arquibancadas e não mais como jogador em campo", enfatizou o atacante do Bayern de Munique.

Müller, que ainda tem um ano de contrato com o Bayern, deixa a seleção nacional como o terceiro jogador com mais partidas e o sexto maior artilheiro.

O atacante fez sua estreia na seleção em março de 2010, em um amistoso contra a Argentina. A estreia em um grande torneio foi na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, onde foi artilheiro, e seu momento de glória foi a vitória da Alemanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Depois de ser deixado de fora da 'Mannschaft' pelo técnico Joachim Löw após a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Müller retornou à equipe nacional para a Euro 2021.