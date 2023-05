Após pressão de torcida, Cuca deixa o comando do Corinthians após dois jogos

O técnico Cuca deixou o comando do Corinthians nesta quarta-feira, 26. A decisão foi anunciada após a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil diante do Remo. O treinador deixa o clube após dois jogos.

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Na coletiva de imprensa, Cuca destacou: "Eu saio neste momento, não é pelo o que eu queria. Se espera uma vida inteira para estar aqui. É um pedido da minha família. "Pai, vem, estamos precisando". Amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês".

Por que a torcida estava protestando contra Cuca?

Desde sua chegada, o treinador foi alvo de diversos protestos da torcida corintiana, que não aceitou a contratação devido a uma condenação de estupro em 1989, quando ele ainda era jogador e atuava pelo Grêmio. Jogadoras do Corinthians movimentaram o Instagram com postagens questionando a contratação do treinador.

Na sexta-feira, 21, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa para abordar a chegada de Cuca. A primeira pergunta feita ao técnico foi relacionada ao estupro. Nela, o jornalista indaga se ele não cogitou recusar o comando técnico, após notar a repercussão do caso.

Cuca disse que "respeitou e respeita todas as mulheres" e que nunca encostou "um dedo indevidamente em nenhuma mulher". Ele afirmou, ainda, que o que dizem a seu respeito são "inverdades".

"Esse é um tema delicado, tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele e tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, em 1987. Eu fazia, não sei ao certo, era emprestado do Juventude ao Grêmio. Devia estar no Grêmio há uns 15, 20 dias. Fiquei uma semana para tirar o passaporte. Tenho muito vaga lembrança de tudo que aconteceu, porque é muito tempo. Nessa vaga lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e, um pouco antes, subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais três jogadores, que era um quarto duplo, duas camas de um lado, fazendo um L, duas camas no outro", disse na coletiva de imprensa.

Quem será o próximo treinador do Corinthians?

O Corinthians ainda não definiu um substituto para o comando do clube. O próximo jogo, que é o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Fernando Lázaro pode comandar o time novamente.