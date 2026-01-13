Time que eliminou PSG é de bilionário dono de Louis Vuitton e bistrô histórico

Pela primeira vez na história, o Paris FC derrotou o rival local Paris Saint-Germain em uma partida oficial. E foi além: nesta segunda-feira, o chamado “primo pobre” parisiense eliminou o PSG da Copa da França, ainda na segunda fase.

A vitória histórica por 1 a 0 aconteceu no Parc des Princes com gol do ponta francês Jonathan Ikoné — revelado pelo próprio PSG — aos 29 minutos do segundo tempo após assistência de Kebbal.

Curiosamente, foi apenas o quarto confronto oficial entre PSG e Paris FC, com dois empates e agora uma vitória para cada lado. E os clubes podem dizer que são literalmente vizinhos: seus estádios ficam separados por apenas uma faixa de pedestres, uma distância de 22 metros.

Família Arnault e o Paris FC

A família do bilionário Bernard Arnault, homem mais rico da Europa, comprou o Paris FC em novembro de 2024, quando o clube estava na segunda divisão. Hoje, está na Ligue 1,a elite do futebol francês, mas na parte de baixo da tabela.

Com essa reformulação, o clube — que tem o ex-jogador brasileiro Raí como acionista — começa a incomodar, aos poucos, o “primo rico” Paris Saint-Germain, controlado pelo governo do Catar.

Antoine Arnault, filho de Bernard Arnault, destacou que o objetivo não é causar uma ruptura no cenário atual do futebol francês:

“É importante, do ponto de vista esportivo, fazer as coisas gradualmente, construir, crescer e melhorar, degrau por degrau, sem pressa”, afirmou em coletiva.

As primeiras informações indicaram um investimento inicial de 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões), chegando a 200 milhões de euros caso o clube subisse de divisão, o que aconteceu.

Parcerias com marcas da LVMH e participação da Red Bull

A aquisição abriu espaço para possíveis parcerias entre o Paris FC e marcas do grupo LVMH, como Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon e TAG Heuer. Além disso, a Red Bull comprou 15% do clube, trazendo sua experiência em gestão esportiva.

“Nós sabemos o que podemos fazer, mas também sabemos o que não podemos fazer”, disse Antoine Arnault.