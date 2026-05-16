Ciência

Os braços minúsculos do T. rex escondem um dos maiores enigmas da paleontologia

Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisam por que o maior predador do Cretáceo evoluiu com membros tão pequenos

T.rex: Hipóteses recentes indicam que os membros reduzidos do predador poderiam evitar ferimentos fatais durante disputas por alimento (Getty Images)

T.rex: Hipóteses recentes indicam que os membros reduzidos do predador poderiam evitar ferimentos fatais durante disputas por alimento (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06h34.

O Tyrannosaurus rex é lembrado pelo tamanho colossal, pelas mandíbulas devastadoras e pela força absurda da mordida. Mas nenhuma característica desperta tanta curiosidade quanto seus braços minúsculos. Durante décadas, cientistas tentaram entender por que um dos maiores predadores da Terra evoluiu com membros tão curtos em comparação ao restante do corpo.

Braços curtos ainda intrigam a ciência

Uma das hipóteses mais discutidas ganhou força em um estudo publicado na revista científica Acta Palaeontologica Polonica. O trabalho foi conduzido pelo paleontólogo Kevin Padian, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Segundo ele, a resposta pode estar justamente no comportamento agressivo desses animais durante a alimentação.

Padian sugere que os braços encurtaram ao longo da evolução para reduzir o risco de mutilações enquanto vários tiranossauros disputavam uma carcaça ao mesmo tempo. “Você tem uma série de crânios enormes, com mandíbulas incrivelmente poderosas”, explicou o pesquisador ao comentar a teoria.

A ideia parte da observação de que ancestrais dos tiranossaurídeos possuíam braços maiores. Conforme os crânios ficaram mais robustos e as mordidas mais destrutivas, os membros anteriores perderam importância. Para Padian, braços longos poderiam facilmente ser esmagados ou arrancados durante disputas violentas por comida.

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Esqueleto de T-Rex (Owen Humphreys - PA Images / Colaborador/Getty Images)

Pequenos, mas fortes

Nem todos os cientistas concordam completamente com essa hipótese. Outros estudos apontam que os braços do T. rex ainda eram extremamente fortes, apesar do tamanho reduzido. Análises biomecânicas mostram que os ossos possuíam grandes áreas de inserção muscular, sugerindo que os membros poderiam ajudar a segurar presas ou parceiros durante o acasalamento.

Também existe outra linha de interpretação: os braços teriam diminuído à medida que o crânio cresceu. Pesquisadores observam que vários dinossauros carnívoros desenvolveram cabeças maiores e mais eficientes para caça, enquanto os membros anteriores perderam protagonismo ao longo de milhões de anos.

Apesar das diferentes teorias, há um consenso entre paleontólogos: os braços do T. rex não eram totalmente inúteis. Mesmo pequenos, eles eram musculosos, resistentes e provavelmente tinham alguma função específica dentro do comportamento do animal.

O mistério dos braços curtos do Tiranossauro Rex continua aberto porque a evolução raramente segue caminhos simples. Em um predador de mais de 12 metros de comprimento, até um detalhe aparentemente estranho pode revelar estratégias brutais de sobrevivência em um mundo dominado pela violência e pela disputa constante por alimento.

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