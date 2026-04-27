Quanto queniano ganhou após vencer Maratona de Londres e quebrar recorde mundial?

Sabastian Sawe protagonizou um resultado inédito no último domingo ao vencer a Maratona de Londres com marca histórica. Ele completou o percurso em 1h59min30, tornando-se o primeiro atleta a concluir a distância oficial abaixo de duas horas.

O desempenho resultou em uma premiação total de US$ 355 mil, valor próximo de R$ 1,8 milhão na cotação atual.

A vitória garantiu ao queniano US$ 55 mil como prêmio principal. O montante foi ampliado por bônus relacionados ao desempenho: US$ 25 mil pelo recorde da prova, US$ 125 mil pelo recorde mundial e US$ 150 mil pela marca inferior a 2h02min. A soma desses valores levou a premiação total a US$ 355 mil.

Recorde mundial

Sawe já havia vencido a Maratona de Londres anteriormente. Em 2025, completou a prova em 2h02min27, desempenho que até então figurava entre os principais da competição. Com o novo tempo, ele superou o recorde mundial que pertencia a Kelvin Kiptum, estabelecido em 2023, em Chicago, com 2h00min35.

O pódio da edição mais recente contou também com a presença de Yomif Kejelcha. O atleta cruzou a linha de chegada em 1h59min41, resultado obtido em sua estreia na distância. O desempenho colocou dois corredores abaixo da marca de duas horas na mesma prova, cenário inédito em competições oficiais da modalidade.

Como foi a corrida?

O pelotão de elite foi organizado para sustentar um ritmo de recorde desde o início. O grupo líder passou pela meia maratona em 1:00:29, o que obrigava Sabastian Kimaru Sawe a acelerar na segunda metade da prova para terminar abaixo de duas horas.

Foi o que ele fez. O queniano completou os 21 quilômetros finais em 59:01, ritmo suficiente para transformar a tentativa em recorde mundial.

A arrancada decisiva veio entre os 30 e os 35 quilômetros. Nesse trecho, Sawe registrou um split de 13:54 e abriu distância ao lado do etíope Yomif Kejelcha, deixando o restante do pelotão para trás.

Nos metros finais, Sawe se descolou de Kejelcha e avançou sozinho pelo Mall, passando pelo Palácio de Buckingham antes de cruzar a linha de chegada.

“Quando cheguei à linha de chegada, vi o tempo e fiquei tão animado"

Kejelcha também terminou abaixo das duas horas. Em sua estreia na maratona, o etíope fez 1:59:41. O ugandês Jacob Kiplimo foi terceiro, com 2:00:28.

Os três primeiros colocados correram abaixo do recorde mundial anterior, de 2:00:35 — isso nunca havia acontecido em uma maratona.

Como Sawe tem se preparado para a corrida?

Sawe treina num acampamento de alta altitude em Kapsabet, no oeste do Quênia, vivendo em quartos compartilhados com outros atletas e vê a esposa e o filho aproximadamente duas vezes por mês, segundo o Art Voice. Colegas e treinadores o descrevem como calmo, analítico e profundamente focado, um perfil quase inteiramente discreto fora das competições.

Chegou ao atletismo de estrada de forma inusitada: em 2022, foi contratado como liebre na Meia Maratona de Sevilha. É treinado pelo italiano Claudio Berardelli e patrocinado pela Adidas.

Desde então, acumulou quatro vitórias em quatro maratonas disputadas, todas em tempo abaixo de 2:03.

"Não acreditei", disse após o recorde. "Mas estava bem preparado, e o treinamento que fiz — os resultados vieram agora."