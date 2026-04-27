Esporte

Quanto queniano ganhou após vencer Maratona de Londres e quebrar recorde mundial?

Sebastian Sawe completou o percurso em 1h59min30, tornando-se o primeiro atleta a concluir a distância oficial abaixo de duas horas

Sabastian Sawe: corredor bateu recorde no domingo, 26 (Justin Tallis/Getty Images)

Sabastian Sawe: corredor bateu recorde no domingo, 26 (Justin Tallis/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15h02.

Tudo sobreMaratonas
Saiba mais

Sabastian Sawe protagonizou um resultado inédito no último domingo ao vencer a Maratona de Londres com marca histórica. Ele completou o percurso em 1h59min30, tornando-se o primeiro atleta a concluir a distância oficial abaixo de duas horas.

O desempenho resultou em uma premiação total de US$ 355 mil, valor próximo de R$ 1,8 milhão na cotação atual.

A vitória garantiu ao queniano US$ 55 mil como prêmio principal. O montante foi ampliado por bônus relacionados ao desempenho: US$ 25 mil pelo recorde da prova, US$ 125 mil pelo recorde mundial e US$ 150 mil pela marca inferior a 2h02min. A soma desses valores levou a premiação total a US$ 355 mil.

Recorde mundial

Sawe já havia vencido a Maratona de Londres anteriormente. Em 2025, completou a prova em 2h02min27, desempenho que até então figurava entre os principais da competição. Com o novo tempo, ele superou o recorde mundial que pertencia a Kelvin Kiptum, estabelecido em 2023, em Chicago, com 2h00min35.

O pódio da edição mais recente contou também com a presença de Yomif Kejelcha. O atleta cruzou a linha de chegada em 1h59min41, resultado obtido em sua estreia na distância. O desempenho colocou dois corredores abaixo da marca de duas horas na mesma prova, cenário inédito em competições oficiais da modalidade.

Como foi a corrida?

O pelotão de elite foi organizado para sustentar um ritmo de recorde desde o início. O grupo líder passou pela meia maratona em 1:00:29, o que obrigava Sabastian Kimaru Sawe a acelerar na segunda metade da prova para terminar abaixo de duas horas.

Foi o que ele fez. O queniano completou os 21 quilômetros finais em 59:01, ritmo suficiente para transformar a tentativa em recorde mundial.

A arrancada decisiva veio entre os 30 e os 35 quilômetros. Nesse trecho, Sawe registrou um split de 13:54 e abriu distância ao lado do etíope Yomif Kejelcha, deixando o restante do pelotão para trás.

Nos metros finais, Sawe se descolou de Kejelcha e avançou sozinho pelo Mall, passando pelo Palácio de Buckingham antes de cruzar a linha de chegada.

“Quando cheguei à linha de chegada, vi o tempo e fiquei tão animado"

Kejelcha também terminou abaixo das duas horas. Em sua estreia na maratona, o etíope fez 1:59:41. O ugandês Jacob Kiplimo foi terceiro, com 2:00:28.

Os três primeiros colocados correram abaixo do recorde mundial anterior, de 2:00:35 — isso nunca havia acontecido em uma maratona.

Como Sawe tem se preparado para a corrida?

Sawe treina num acampamento de alta altitude em Kapsabet, no oeste do Quênia, vivendo em quartos compartilhados com outros atletas e vê a esposa e o filho aproximadamente duas vezes por mês, segundo o Art Voice. Colegas e treinadores o descrevem como calmo, analítico e profundamente focado, um perfil quase inteiramente discreto fora das competições.

Chegou ao atletismo de estrada de forma inusitada: em 2022, foi contratado como liebre na Meia Maratona de Sevilha. É treinado pelo italiano Claudio Berardelli e patrocinado pela Adidas.

Desde então, acumulou quatro vitórias em quatro maratonas disputadas, todas em tempo abaixo de 2:03.

"Não acreditei", disse após o recorde. "Mas estava bem preparado, e o treinamento que fiz — os resultados vieram agora."

Acompanhe tudo sobre:MaratonasCorrida

Mais de Esporte

Fifa lança ranking para o Mundial de Clubes de 2029; Palmeiras lidera lista da América do Sul

Bia Haddad vence tenista espanhola e faz boa estreia no WTA 125 de La Bisbal

Como Sabastian Sawe se tornou a 1ª pessoa a correr uma maratona em menos de duas horas

'Preciso melhorar minha atitude', diz Fonseca após derrota em Madri

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Quando a meta deixa de impulsionar e passa a travar resultados

Carreira

Recorde de emprego no Brasil. Recorde de jovens em funções que estão em extinção

Esporte

Fifa lança ranking para o Mundial de Clubes de 2029; Palmeiras lidera lista da América do Sul

Inteligência Artificial

Tinder e World vão testar íris de usuários para afastar perfis fakes do app