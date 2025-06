'Geramos conexão verdadeira': o segredo da CazéTV, vista por 35 milhões na Copa do Mundo de Clubes

O agora e o depois

A história da CazéTV está diretamente ligada a Casimiro Miguel, um dos influenciadores mais populares do Brasil.

Casimiro já tinha uma carreira consolidada como jornalista na TV, passando por canais como Esporte Interativo e TNT Sports, mas foi no ambiente digital que ele encontrou seu verdadeiro espaço. Em 2020, com a pandemia e o aumento da demanda por conteúdo online, Casimiro ganhou destaque no YouTube e na Twitch, criando conteúdos próprios focados inicialmente em futebol, mas gradualmente expandindo para temas variados, como cultura pop e humor. Até suas reações a programas como Pesadelo na Cozinha, estrelado por Érick Jacquin, caírem nas graças do público.

Em 2021, seu canal “Cortes do Casimito” no YouTube já possuía mais de 1,5 milhão de inscritos, e ele se tornou o segundo canal de esportes mais assistido na Twitch, ficando atrás apenas de Gaules, um dos maiores nomes da plataforma.

Foi a partir desse momento que Casimiro decidiu levar sua audiência para um novo patamar e fundou a CazéTV, um canal dedicado a transmitir eventos esportivos, com uma proposta diferenciada e focada no formato digital. Em 2022, a CazéTV ganhou notoriedade internacional ao transmitir 22 jogos da Copa do Mundo do Catar, tanto no YouTube quanto na Twitch, conquistando recordes históricos de audiência. O jogo entre Brasil e Sérvia, por exemplo, teve mais de 3,5 milhões de espectadores simultâneos, e o último jogo do Brasil na Copa atingiu 6,9 milhões de visualizações.

A parceria estratégica com a LiveMode foi um marco para o crescimento do canal e a transformação de Casimiro em um grande nome das transmissões esportivas digitais. Casimiro se uniu oficialmente à LiveMode em janeiro de 2022, quando a empresa de mídia e marketing esportivo brasileira passou a ser a representante exclusiva do influenciador para ações comerciais, relacionamento com marcas e negociação de direitos de transmissão de eventos esportivos. O objetivo principal da união, segundo uma postagem de Casimiro no X (antigo Twitter), foi viabilizar seu sonho de transmitir futebol ao vivo em seus canais digitais. Com a parceria, a CazéTV ganhou a força necessária para competir com gigantes da mídia tradicional.

Em 2024, a CazéTV consolidou ainda mais sua liderança ao garantir a transmissão de grandes torneios internacionais, como a Copa do Mundo Feminina, a Eurocopa, os Jogos Olímpicos de Paris, o Mundial de Clubes e o Campeonato Carioca, entre outros. Durante a Eurocopa, a CazéTV transmitiu 25 jogos exclusivos, incluindo a final, ao lado da Globo, e teve 6,8 milhões de espectadores simultâneos na disputa de pênaltis entre Portugal e França, um dos momentos mais memoráveis do torneio. A CazéTV também se destacou pela sua cobertura das Olimpíadas de Paris 2024, alcançando mais de 500 milhões de visualizações em apenas três dias e com 14,7 milhões de inscritos no YouTube.

Além de conquistar uma enorme audiência, a CazéTV também se tornou uma das maiores referências digitais do Brasil em transmissões esportivas. Casimiro foi pioneiro em diversas frentes, sendo o primeiro influenciador a transmitir jogos da Copa do Mundo tanto no YouTube quanto na Twitch. A marca de 10,5 milhões de inscritos foi alcançada no início de 2024, quando o canal superou a TNT Sports e se consolidou como o maior canal de esportes do Brasil no YouTube.

Esse crescimento exponencial da CazéTV não se deve apenas aos números de audiência, mas também à forma como Casimiro soube criar uma conexão única com seu público, segundo analistas do setor. Ele entendeu que, no digital, a concorrência não é mais pela audiência, mas pela atenção do espectador, e, por isso, seu esforço sempre foi focado em criar conteúdo que ressoasse de forma genuína com os fãs.

Durante a jornada, Casimiro e a CazéTV marcaram presença em eventos históricos, quebrando recordes que destacaram ainda mais o canal no cenário digital. O canal bateu a maior live da história do YouTube Brasil durante a Copa do Mundo de 2022, com 3,48 milhões de espectadores simultâneos na estreia da seleção brasileira. E superou a marca de 4,2 milhões de espectadores durante o jogo Brasil x Suíça, e 5,2 milhões no confronto contra a Coreia do Sul, alcançando mais de 6 milhões na partida contra a Croácia — um recorde mundial de audiência em transmissões esportivas no YouTube.

Agora, durante o Mundial de Clubes da Fifa, a CazéTV registrou números impressionantes de audiência. A partida entre PSG e Botafogo, por exemplo, alcançou 4,6 milhões de dispositivos. A partida entre Inter Miami e Palmeiras teve 4,5 milhões, e Atlético de Madrid versus Botafogo registrou 3,8 milhões de dispositivos. Já o jogo entre LAFC e Flamengo contou com 3,4 milhões de dispositivos. Números altos em relação aos 7 milhões de acessos de TV por assinatura, segundo dados da Anatel. Para Lopes, isso é resultado "de uma audiência engajada enorme".

"Parece que são quatro seleções brasileiras, porque as torcidas dos outros clubes também estão vibrando com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E ainda estamos finalizando a primeira fase", afirmou Lopes.

Para Kim Larson, head global de creators do YouTube, o canal de Casimiro e da Livemode já chegou aos níveis de um canal tradicional de TV — e com espaço para crescer. "A CazéTV é a CNN do futebol brasileiro", disse ela em evento em que a EXAME participou em março.