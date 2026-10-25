Voto no exterior: Nova Zelândia fecha as urnas e sai o primeiro boletim do 2º turno

Nova Zelândia: Considerando os 519 votos válidos, Lula ficou com 80,54% e Flávio Bolsonaro, com 19,46%. (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h15.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 07h18.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Nova Zelândia no segundo turno da eleição presidencial. O petista recebeu 418 votos, contra 101 do candidato do PL, segundo a apuração dos boletins de urna (BUs) das cinco seções divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Considerando os 519 votos válidos, Lula ficou com 80,54% e Flávio Bolsonaro, com 19,46%.
Ao todo, 526 brasileiros compareceram às urnas no país, de um eleitorado de 3.119 pessoas aptas a votar. Foram registrados quatro votos em branco e três nulos.
A votação na Nova Zelândia começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, por causa da diferença de fuso horário. Os cinco boletins de Wellington foram publicados pelo TSE por volta de 1h50 deste domingo, 25.
Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.
Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.