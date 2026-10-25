A IA não entende sua tarefa? Veja o que incluir no prompt para melhorar o resultado

Pedir à inteligência artificial que prepare um relatório e receber um texto superficial é uma situação familiar para quem usa ferramentas generativas no trabalho.

Às vezes, a resposta parece correta, mas ignora informações importantes ou não atende ao objetivo da tarefa. Antes de trocar de ferramenta, vale revisar como a solicitação foi escrita.

O prompt, nome dado à instrução enviada à IA, funciona como uma orientação para a resposta. Quanto mais informações relevantes a ferramenta recebe sobre o que precisa fazer, para quem e com qual finalidade, maiores são as chances de produzir algo adequado.

A OpenAI recomenda instruções claras, contexto suficiente e ajustes sucessivos para melhorar os resultados.

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Explique o objetivo e o contexto da tarefa

Uma solicitação como “faça uma apresentação sobre vendas” deixa muitas decisões em aberto. A IA não sabe quem assistirá à apresentação, qual é o propósito do material nem quais informações devem receber mais atenção.

Uma instrução mais completa poderia ser: “Prepare uma apresentação de oito slides sobre os resultados comerciais do último trimestre para a diretoria. Destaque a evolução das vendas, os principais desafios e três oportunidades de melhoria. Use os dados do arquivo anexado”.

O contexto delimita o trabalho e reduz interpretações desnecessárias. Sempre que possível, forneça documentos, dados ou exemplos que ajudem a ferramenta a compreender a situação, respeitando as regras de confidencialidade da empresa.

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Defina o formato e o nível de detalhe

Além de explicar o que precisa ser feito, indique como a resposta deve ser organizada. Vale especificar extensão, estrutura, tom de voz, público e grau de aprofundamento.

Quem deseja resumir uma reunião, por exemplo, pode pedir uma lista separada em decisões tomadas, responsáveis e próximos passos.

A orientação oficial da OpenAI sobre engenharia de prompts destaca a importância de ser específico e descrever o resultado desejado. O ideal é selecionar aqueles que realmente influenciam a entrega.

Estabeleça limites e critérios de qualidade

Uma boa instrução informa o que deve ser evitado ou preservado. Se a IA precisa revisar um texto, por exemplo, o usuário pode pedir correções gramaticais sem alterar o sentido original. Para uma análise, pode determinar quais fontes devem ser utilizadas e solicitar que lacunas de informação sejam sinalizadas.

Vale lembrar que instruções detalhadas não eliminam erros. Informações importantes precisam ser conferidas, principalmente quando envolvem números, decisões financeiras ou dados sobre pessoas.

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Refine o pedido a partir da resposta

O primeiro resultado pode servir como ponto de partida. Se o texto ficou longo, peça uma versão mais concisa. Se faltou profundidade, indique quais aspectos precisam ser desenvolvidos. Se a resposta se afastou do objetivo, esclareça a prioridade que deve orientar a revisão.

A prática recomendada pela OpenAI é justamente aprimorar as instruções conforme a necessidade. Com o tempo, comparar pedidos e resultados ajuda a identificar quais informações fazem diferença.

O princípio é simples: quanto mais claramente o profissional define o problema e os critérios de sucesso, mais condições oferece à IA para produzir uma resposta útil.