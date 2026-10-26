Líderes internacionais parabenizam Lula por vitória no 2º turno

A vitória de Lula para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto repercute entre lideranças internacionais e ex-mandatários na noite de domingo, 25, e na madrugada de segunda-feira, 26.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, que é de direita, usou as redes sociais para parabenizar Lula. "Parabéns @LulaOficial pela sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. Paraguai e Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento", disse Peña.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente. — Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026

O também conservador José Raúl Mulino, presidente do Panamá, parabenizou Lula pela reeleição. Mulino disse felicitar o povo brasileiro "por essa jornada democrática". E ainda afirmou que os dois vão seguir trabalhando juntos pelo desenvolvimento dos países.

Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026

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