Líderes internacionais parabenizam Lula por vitória no 2º turno

Lula discursa a aliados durante reunião de coordenação de sua campanha, em Brasília
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 00h58.
A vitória de Lula para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto repercute entre lideranças internacionais e ex-mandatários na noite de domingo, 25, e na madrugada de segunda-feira, 26.
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, que é de direita, usou as redes sociais para parabenizar Lula. "Parabéns @LulaOficial pela sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. Paraguai e Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento", disse Peña.
Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente.
— Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026
O também conservador José Raúl Mulino, presidente do Panamá, parabenizou Lula pela reeleição. Mulino disse felicitar o povo brasileiro "por essa jornada democrática". E ainda afirmou que os dois vão seguir trabalhando juntos pelo desenvolvimento dos países.
Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026
Em atualização