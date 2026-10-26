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MAPA: veja como ficou a votação para presidente em cada estado no 2º turno

Lula venceu nos nove estados do Nordeste, além de Amazonas, Amapá, Pará e Minas Gerais. Já Flávio teve mais votos nos três estados do Sul, nos três do Centro-Oeste e no Distrito Federal

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01h15.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 01h24.

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RESUMO ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito no domingo, 25, com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.252.284 votos e venceu em 13 estados; Flávio somou 59.824.250 votos e liderou em outros 13 estados e no Distrito Federal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente neste domingo, 25, venceu em 13 estados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outros 13 e no Distrito Federal.

Com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 51,8% dos válidos, o equivalente a 64.252.284 votos. Flávio Bolsonaro somou 59.824.250 votos (48,2%), segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 22h26 (horário de Brasília).

Lula venceu nos nove estados do Nordeste, além de Amazonas, Amapá, Pará e Minas Gerais. Já Flávio teve mais votos nos três estados do Sul, nos três do Centro-Oeste e no Distrito Federal, além de Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

A diferença mais estreita entre os dois candidatos aconteceu em Minas Gerais. Lula terminou com 50,43% dos votos válidos no estado, contra 49,57% de Flávio, em uma vantagem de 0,86 ponto percentual.

Já o Piauí registrou a maior proporção de votos para Lula, com 75,88%. Flávio teve seu melhor desempenho em Roraima, onde alcançou 72,46%.

VEJA O MAPA:


'Perguntas frequentes'

Qual foi o resultado da eleição presidencial? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito com 51,8% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 48,2%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.252.284 votos, contra 59.824.250 de Flávio.

Em quantos estados Lula e Flávio Bolsonaro venceram? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva venceu em 13 estados. Flávio Bolsonaro foi o mais votado em outros 13 estados e no Distrito Federal.

Em quais estados Lula venceu? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva venceu nos nove estados do Nordeste, além de Amazonas, Amapá, Pará e Minas Gerais.

Em quais estados Flávio Bolsonaro venceu? ＋

Flávio Bolsonaro venceu nos três estados do Sul, nos três do Centro-Oeste, no Acre, em Rondônia, Roraima, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

Qual estado teve a disputa mais apertada? ＋

Minas Gerais teve a disputa mais apertada, com 50,43% dos votos válidos para Luiz Inácio Lula da Silva e 49,57% para Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 0,86 ponto percentual.

Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram seus melhores desempenhos? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva teve sua maior proporção de votos no Piauí, com 75,88%. Flávio Bolsonaro alcançou seu melhor resultado em Roraima, com 72,46%.

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