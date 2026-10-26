MAPA: veja como ficou a votação para presidente em cada estado no 2º turno

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito no domingo, 25, com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.252.284 votos e venceu em 13 estados; Flávio somou 59.824.250 votos e liderou em outros 13 estados e no Distrito Federal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente neste domingo, 25, venceu em 13 estados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outros 13 e no Distrito Federal.

Com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 51,8% dos válidos, o equivalente a 64.252.284 votos. Flávio Bolsonaro somou 59.824.250 votos (48,2%), segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 22h26 (horário de Brasília).

Lula venceu nos nove estados do Nordeste, além de Amazonas, Amapá, Pará e Minas Gerais. Já Flávio teve mais votos nos três estados do Sul, nos três do Centro-Oeste e no Distrito Federal, além de Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

A diferença mais estreita entre os dois candidatos aconteceu em Minas Gerais. Lula terminou com 50,43% dos votos válidos no estado, contra 49,57% de Flávio, em uma vantagem de 0,86 ponto percentual.

Já o Piauí registrou a maior proporção de votos para Lula, com 75,88%. Flávio teve seu melhor desempenho em Roraima, onde alcançou 72,46%.

VEJA O MAPA:



