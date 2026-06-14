Esporte

Fase de grupos copa 2026

Costa do Marfim x Equador: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico da FGV indica quem deve ganhar o jogo do Grupo E neste domingo, 14

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 05h11.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Costa do Marfim e Equador, apontando cenário de favoritismo equatoriano no jogo do dia 14 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, o Equador aparece com 52,9% de chance de vitória contra 15,1% da Costa do Marfim, enquanto o empate tem 32,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Equador por 0 a 1, com 22,6% de probabilidade.

Em seguida, aparecem empate por 0 a 0 com 20,3%, vitória equatoriana por 0 a 2 com 12,7%, empate por 1 a 1 com 10,3% e vitória equatoriana por 1 a 2 com 6,0%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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