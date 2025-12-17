Afinal, o Palmeiras tem Mundial?

Palmeiras: clube brasileiro tem ou não Mundial? (Redes Sociais/Reprodução)
Redação Exame
17 de dezembro de 2025
Os clubes brasileiros têm um papel de destaque na Copa Intercontinental da Fifa, com 10 títulos conquistados ao longo da história.
O São Paulo é o mais vitorioso entre os brasileiros, com 3 títulos (1992, 1993 e 2005), seguido pelo Corinthians e o Santos, ambos com 2 conquistas (2000 e 2012 para o Corinthians e 1962 e 1963 para o Santos). Outros times como Flamengo, Internacional e Grêmio também entraram para a história com uma taça cada.
O Palmeiras, por sua vez, ainda não tem um título mundial. Apesar de os torcedores do alviverde afirmarem que o time tem um título pelo campeonato, a Fifa não reconhece oficialmente o título do Palmeiras na Copa Rio de 1951 como parte do seu Mundial de Clubes.
A competição, vencida pelo clube paulista, é mencionada pela Fifa em uma ata de 2014 como a "primeira competição mundial de clubes". No entanto, a Fifa nunca a incluiu em sua lista de campeões mundiais, formada com o início do Mundial de Clubes em 1960, com a criação da Copa Intercontinental, disputada entre o campeão europeu e o sul-americano.
Neste ano, o Flamengo está na disputa da final do campeonato, e enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 14h, no horário de Brasília.
São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)
Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)
Santos – 2 títulos (1962 e 1963)
Flamengo – 1 título (1981)
Internacional – 1 título (2006)
Grêmio – 1 título (1983)
Real Madrid (ESP) – 9 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)
Milan (ITA) – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)
Bayern de Munique (ALE) – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)
São Paulo (BRA) – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)
Barcelona (ESP) – 3 títulos (2009, 2011 e 2015)
Boca Juniors (ARG) – 3 títulos (1977, 2000 e 2003)
Inter de Milão (ITA) – 3 títulos (1964, 1965 e 2010)
Peñarol (URU) – 3 títulos (1961, 1966 e 1982)
Nacional (URU) – 3 títulos (1971, 1980 e 1988)
Ajax (HOL) – 2 títulos (1972 e 1995)
Corinthians (BRA) – 2 títulos (2000 e 2012)
Juventus (ITA) – 2 títulos (1985 e 1996)
Manchester United (ING) – 2 títulos (1999 e 2008)
Independiente (ARG) – 2 títulos (1973 e 1984)
Porto (POR) – 2 títulos (1987 e 2004)
Santos (BRA) – 2 títulos (1962 e 1963)
Atlético de Madrid (ESP) – 1 título (1974)
Borussia Dortmund (ALE) – 1 título (1997)
Estrela Vermelha (SER) – 1 título (1991)
Chelsea (ING) – 1 título (2021)
Liverpool (ING) – 1 título (2019)
Estudiantes (ARG) – 1 título (1968)
Grêmio (BRA) – 1 título (1983)
Internacional (BRA) – 1 título (2006)
Flamengo (BRA) – 1 título (1981)
Vélez Sarsfield (ARG) – 1 título (1994)
River Plate (ARG) – 1 título (1986)
Racing (ARG) – 1 título (1967)
Feyenoord (HOL) – 1 título (1970)
Olimpia (PAR) – 1 título (1979)