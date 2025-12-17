Afinal, o Palmeiras tem Mundial?

Os clubes brasileiros têm um papel de destaque na Copa Intercontinental da Fifa, com 10 títulos conquistados ao longo da história.

O São Paulo é o mais vitorioso entre os brasileiros, com 3 títulos (1992, 1993 e 2005), seguido pelo Corinthians e o Santos, ambos com 2 conquistas (2000 e 2012 para o Corinthians e 1962 e 1963 para o Santos). Outros times como Flamengo, Internacional e Grêmio também entraram para a história com uma taça cada.

O Palmeiras, por sua vez, ainda não tem um título mundial. Apesar de os torcedores do alviverde afirmarem que o time tem um título pelo campeonato, a Fifa não reconhece oficialmente o título do Palmeiras na Copa Rio de 1951 como parte do seu Mundial de Clubes.

A competição, vencida pelo clube paulista, é mencionada pela Fifa em uma ata de 2014 como a "primeira competição mundial de clubes". No entanto, a Fifa nunca a incluiu em sua lista de campeões mundiais, formada com o início do Mundial de Clubes em 1960, com a criação da Copa Intercontinental, disputada entre o campeão europeu e o sul-americano.

Neste ano, o Flamengo está na disputa da final do campeonato, e enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 14h, no horário de Brasília.

Ranking dos maiores campeões brasileiros do Mundial de Clubes:

São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005) Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012) Santos – 2 títulos (1962 e 1963) Flamengo – 1 título (1981) Internacional – 1 título (2006) Grêmio – 1 título (1983)

