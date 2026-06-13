Quem é Raphinha? Conheça o camisa 11 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Raphinha é um dos principais jogadores brasileiros em atividade no futebol europeu. Atuando pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira, o camisa 11 se destaca pela velocidade, habilidade no um contra um e capacidade de decidir partidas importantes.

Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Raphael Dias Belloli precisou superar dificuldades financeiras e percorrer um caminho diferente da maioria dos grandes talentos do país. Sem passar por clubes de elite nas categorias de base, construiu sua carreira gradualmente até alcançar o mais alto nível do futebol mundial.

Início da trajetória

Raphinha nasceu em Porto Alegre em 1996 e cresceu na comunidade da Restinga, uma das regiões mais populares da capital gaúcha. Desde cedo, teve contato com o futebol de rua e participou de competições de várzea, onde começou a chamar atenção pelo talento com a bola nos pés.

Ao contrário de muitos jogadores brasileiros, ele não passou pelas categorias de base dos principais clubes do país. Sua oportunidade surgiu em equipes menores, até ser observado por olheiros que enxergaram potencial para uma carreira internacional.

Em 2016, aos 20 anos, mudou-se para Portugal para atuar no Vitória de Guimarães. A transferência representou uma grande mudança em sua vida e marcou o início de sua trajetória no futebol profissional europeu.

Carreira profissional

No Vitória de Guimarães, Raphinha rapidamente conquistou espaço e se destacou pelas atuações ofensivas. O bom desempenho no time, com cinco gols e uma assistência em 16 jogos, despertou o interesse do Sporting, um dos maiores clubes de Portugal, que o contratou em 2018.

Após uma temporada de destaque, com nove gols e cinco assistências em 41 jogos em Lisboa, além dos títulos "Taça da Liga" da temporada 2018/2019 e a "Taça de Portugal" da mesma temporada, o brasileiro foi negociado com o Rennes, da França. No futebol francês, o meio-campista teve uma temporada com oito gols e sete assistências em 36 jogos e chamou a atenção de equipes da Premier League.

Em 2020, acertou sua transferência para o Leeds United, da Inglaterra. Sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, viveu uma das fases mais importantes da carreira, tornando-se referência ofensiva da equipe, com 17 gols e 12 assistências em 67 jogos.

O desempenho na Inglaterra abriu as portas para um salto ainda maior. Em 2022, Raphinha foi contratado pelo Barcelona. Na equipe espanhola, consolidou-se como peça importante do setor ofensivo, participando de campanhas de destaque em competições nacionais e internacionais.

Atualmente, o craque já acumula 75 gols e 59 assistências em 177 jogos pelo clube catalão. Além de títulos como três Supercopas da Espanha (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), três Campeonatos Espanhóis (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) e uma Copa do Rei (2024/2025).

Trajetória na Seleção Brasileira

Raphinha estreou pela Seleção Brasileira principal em 2021 e rapidamente conquistou espaço entre os titulares. O atacante participou das Eliminatórias Sul-Americanas, da Copa América e da Copa do Mundo de 2022, acumulando 39 jogos, 11 gols e oito assistências.

Com a camisa amarela, passou a vestir o número 11 e tornou-se uma das referências da nova geração da Seleção Brasileira.

Raphinha durante o amistoso contra a França no Gillette Stadium, Massachusetts. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Raphinha em números

Vitória de Guimarães

16 jogos

5 gols

1 assistência

Sporting

41 jogos

9 gols

5 assistências

Taça da Liga 2018/19

Taça de Portugal 2018/19

Rennes

36 jogos

8 gols

7 assistências

Leeds United

67 jogos

17 gols

12 assistências

Barcelona

177 jogos

75 gols

59 assistências

3 Campeonatos Espanhóis

3 Supercopas da Espanha

1 Copa do Rei

Seleção Brasileira

39 jogos

11 gols

8 assistências