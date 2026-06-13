Não foi pela Copa: o dia em que o São Paulo venceu a União Soviética

Assim como outros times brasileiros já mediram suas forças contra seleções, o São Paulo teve a oportunidade de encarar a União Soviética. O amistoso aconteceu enquanto os soviéticos se preparavam para Copa do Mundo de 1982, que foi disputada na Espanha.

Paulo César marcou o gol da vitória contra os soviéticos

O São Paulo tinha acabado de conquistar o Campeonato Paulista daquele ano sobre o rival Santos. No elenco, o time contava com atletas que disputariam a Copa do Mundo de 1982, como Serginho e Oscar. Por isso, aproveitou o bom momento para encarar a seleção soviética, que também vivia um bom momento. A partida terminou com a vitória dos são-paulinos por 1 a 0, no Morumbi.

Mais de 36 mil pessoas acompanharam essa partida. Durante o jogo, o time brasileiro foi superior em grande parte do tempo e obrigou o goleiro Dasayev a fazer algumas defesas. Paulo César, com assistência de Serginho Chulapa, marcou o único gol da partida aos 14 minutos do segundo tempo.

Escalações de São Paulo e União Soviética

Naquela oportunidade, o São Paulo tinha Zé Sergio, Waldir Peres e Darío Pereyra no elenco. Confira a escalação do time brasileiro contra os soviéticos: Waldir Peres (Toinho); Getúlio (Nei), Oscar, Darío Pereyra e Aírton; Almir, Renato e Heriberto; Paulo César, Serginho Chulapa (Alexandre Bueno) e Zé Sérgio (Assis). Técnico: Carlos Alberto Silva.

Time da União Soviética naquela partida: Rinat Dasaev; Viktor Kaplun (Aleksandr Bubnov), Aleksandr Chivadze, Tengiz Sulakvelidze e Oleg Romantsev; Leonid Buryak, Fedor Cherenkov (Sergey Shvetsov) & Khoren Oganesyan; Serhiy Andreev, Yuriy Gavrilov (Igor Ponomarev) & Aleksandr Tarkhanov. Técnico: Konstantin Beskov.