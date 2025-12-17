Quanto era o salário mínimo quando último clube brasileiro venceu o Mundial?

Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07h50.
A última vez que um clube brasileiro ganhou a Copa Intercontinental da Fifa (campeonato antigamente conhecido como Mundial), o salário mínimo no Brasil era de R$ 622,00, valor que entrou em vigor em janeiro daquele ano. O aumento, à época, representou um crescimento nominal de 14,13% em relação a 2011.
Enquanto o Brasil passava por um importante ajuste salarial, o futebol nacional também celebrava um grande feito: o Corinthians conquistava a Copa Intercontinental da Fifa, derrotando o Chelsea e se tornando o último clube brasileiro a levantar o troféu nos últimos treze anos.
A vitória do Corinthians, em 2012, foi a segunda do clube na competição — a primeira havia sido em 2000. Essa conquista garantiu ao Brasil seu décimo título na história da Copa Intercontinental.
São Paulo: 3 títulos (1992, 1993 e 2005)
Santos: 2 títulos (1962 e 1963)
Flamengo: 1 título (1981)
Internacional: 1 título (2006)
Grêmio: 1 título (1983)
O Flamengo está na disputa da final da Copa Intercontinental de 2025, e enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 14h, no horário de Brasília.