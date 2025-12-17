Quanto era o salário mínimo quando último clube brasileiro venceu o Mundial?

A última vez que um clube brasileiro ganhou a Copa Intercontinental da Fifa (campeonato antigamente conhecido como Mundial), o salário mínimo no Brasil era de R$ 622,00, valor que entrou em vigor em janeiro daquele ano. O aumento, à época, representou um crescimento nominal de 14,13% em relação a 2011.

Enquanto o Brasil passava por um importante ajuste salarial, o futebol nacional também celebrava um grande feito: o Corinthians conquistava a Copa Intercontinental da Fifa, derrotando o Chelsea e se tornando o último clube brasileiro a levantar o troféu nos últimos treze anos.

A vitória do Corinthians, em 2012, foi a segunda do clube na competição — a primeira havia sido em 2000. Essa conquista garantiu ao Brasil seu décimo título na história da Copa Intercontinental.

Quais times brasileiros têm mundial?

São Paulo : 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Santos : 2 títulos (1962 e 1963)

Flamengo : 1 título (1981)

Internacional : 1 título (2006)

Grêmio: 1 título (1983)

O jogador Emerson, do Corinthians celebra com a taça do Mundial de Clubes ao vencer o a final contra o Chelsea no estádio de Yokohama, no Japão, no dia 16 de dezembro de 2012 (Michael Regan/FIFA/Getty Images)

Flamengo corre pelo título

O Flamengo está na disputa da final da Copa Intercontinental de 2025, e enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 14h, no horário de Brasília.

Onde assistir PSG x Flamengo?