Alberto Fernández e Cristina Kirchner parabenizam Lula por reeleição

Alberto Fernández e Cristina Kirchner (Sarah Pabst/Bloomberg)
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 02h03.
Dois ex-presidentes da Argentina, Alberto Fernández e Cristina Kirchner, parabenizaram o presidente Lula, do PT, pela reeleição para o quarto mandato na presidência do Brasil.
Alberto Fernández, que foi chefe de Estado argentino de 2019 a 2023, disse: "Compartilhamos a tristeza de vê-lo preso e a alegria de vê-lo livre. Caminhamos juntos quando você voltou a governar. Hoje, o Brasil o elege pela quarta vez e a Pátria Grande celebra. Parabéns ao presidente reeleito, querido Lula."
Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial 🇧🇷🇦🇷 https://t.co/83YujiPNSu
— Alberto Fernández (@alferdez) October 26, 2026
Kirchner, que é amiga de Lula, disse: "Parabéns… primeiro ao povo brasileiro, que hoje protagonizou um autêntico 17 de Outubro eleitoral e, depois… a você, companheiro presidente Lula, que, em sua sétima eleição presidencial, soube despertar em seus compatriotas o sentimento e o sentido necessários para vencer esta batalha."
FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026
O atual presidente argentino, Javier Milei, não se pronunciou até a última atualização dessa reportagem.