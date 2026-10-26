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Alberto Fernández e Cristina Kirchner parabenizam Lula por reeleição

Ex-presidentes da Argentina foram às redes sociais comemorar vitória do candidato do PT

Alberto Fernández e Cristina Kirchner (Sarah Pabst/Bloomberg)

Alberto Fernández e Cristina Kirchner (Sarah Pabst/Bloomberg)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 02h03.

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Dois ex-presidentes da Argentina, Alberto Fernández e Cristina Kirchner, parabenizaram o presidente Lula, do PT, pela reeleição para o quarto mandato na presidência do Brasil.

Alberto Fernández, que foi chefe de Estado argentino de 2019 a 2023, disse: "Compartilhamos a tristeza de vê-lo preso e a alegria de vê-lo livre. Caminhamos juntos quando você voltou a governar. Hoje, o Brasil o elege pela quarta vez e a Pátria Grande celebra. Parabéns ao presidente reeleito, querido Lula."

Kirchner, que é amiga de Lula, disse: "Parabéns… primeiro ao povo brasileiro, que hoje protagonizou um autêntico 17 de Outubro eleitoral e, depois… a você, companheiro presidente Lula, que, em sua sétima eleição presidencial, soube despertar em seus compatriotas o sentimento e o sentido necessários para vencer esta batalha."

O atual presidente argentino, Javier Milei, não se pronunciou até a última atualização dessa reportagem.

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