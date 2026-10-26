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Eleitores aprovam transferência de distritos e comunidades entre municípios; entenda

Resultados deverão ser proclamados pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para homologação

Eleições: consultas ocorreram por voto direto e secreto (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições: consultas ocorreram por voto direto e secreto (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01h56.

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Eleitores de seis municípios de Mato Grosso e do Paraná aprovaram no domingo, 25, três mudanças de limites territoriais em plebiscitos realizados junto ao segundo turno das eleições de 2026. As propostas transferem Nova Poxoréu para Primavera do Leste, áreas do assentamento Nova Cotriguaçu para Cotriguaçu e a Comunidade do Alto Mirim para São João.

Eleitores de seis municípios de Mato Grosso e do Paraná aprovaram no domingo, 25, três propostas de mudanças nos limites territoriais durante plebiscitos realizados junto ao segundo turno das eleições de 2026. Na prática, as medidas permitem que distritos e comunidades que hoje pertencem a um município passem a integrar outro.

Em Mato Grosso, participaram moradores de Primavera do Leste, Poxoréu, Cotriguaçu e Colniza. No Paraná, a votação envolveu Chopinzinho e São João.

Uma das propostas prevê a transferência do distrito de Nova Poxoréu, atualmente pertencente a Poxoréu, para Primavera do Leste. Dos 55.706 votos registrados, 74,6% foram favoráveis à mudança.

A segunda consulta em Mato Grosso tratou da transferência das chamadas Ilhas de Ocupação do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu, hoje vinculadas a Colniza, para Cotriguaçu. A proposta recebeu 86,6% de votos favoráveis entre os 20.462 registrados. Outros 13,3% foram contrários.

No Paraná, os eleitores aprovaram a transferência da Comunidade do Alto Mirim, atualmente pertencente a Chopinzinho, para São João. Dos 21.252 participantes, 86,9% votaram a favor e 13% foram contra.

As consultas foram realizadas por voto direto e secreto, com uso da urna eletrônica. Os eleitores responderam às perguntas com as opções “Sim” ou “Não”, e as propostas foram aprovadas por maioria simples dos votos válidos, sem considerar brancos e nulos.

Os resultados deverão ser proclamados pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para homologação.

'Perguntas frequentes'

Quais mudanças territoriais foram aprovadas nos plebiscitos de 2026? ＋

Os eleitores aprovaram a transferência do distrito de Nova Poxoréu para Primavera do Leste, das Ilhas de Ocupação do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu para Cotriguaçu e da Comunidade do Alto Mirim para São João.

Qual foi o resultado do plebiscito sobre Nova Poxoréu? ＋

A transferência de Nova Poxoréu, atualmente pertencente a Poxoréu, para Primavera do Leste recebeu 74,6% de votos favoráveis entre os 55.706 registrados.

Quantos eleitores aprovaram a mudança das áreas do assentamento Nova Cotriguaçu? ＋

A transferência das Ilhas de Ocupação do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu, hoje vinculadas a Colniza, recebeu 86,6% de votos favoráveis entre os 20.462 registrados. Outros 13,3% votaram contra.

Qual foi o resultado da votação sobre a Comunidade do Alto Mirim? ＋

A transferência da Comunidade do Alto Mirim de Chopinzinho para São João foi aprovada por 86,9% dos 21.252 participantes. Os votos contrários somaram 13%.

Como foram realizados os plebiscitos sobre os limites municipais? ＋

As consultas ocorreram por voto direto e secreto, com urna eletrônica e opções “Sim” ou “Não”. As propostas precisavam de maioria simples dos votos válidos, sem considerar votos brancos e nulos.

O que acontece após a aprovação das mudanças territoriais? ＋

Os resultados deverão ser proclamados pelos tribunais regionais eleitorais e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral para homologação.

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