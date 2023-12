Vítimas do aquecimento global, oceanos absorvem mais carbono da atmosfera do que o previsto

O oceano absorve, através do fitoplâncton, 20% de carbono a mais do que o estimado até agora, segundo um estudo científico publicado nesta quarta-feira, 6, na revista "Nature".

"É um cálculo importante e reforça o papel da biologia dos oceanos na absorção de carbono no longo prazo", declarou à AFP Frédéric Le Moigne, oceanógrafo e biólogo marinho no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS), coautor deste estudo, realizado com pesquisadores chineses e americanos.

O novo cálculo chega a 15 bilhões de toneladas anuais, ou seja, aumento de 20% em relação aos números mencionados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), formado por especialistas em clima, em 2021, segundo um comunicado do CNRS.

'Neve marinha'

A absorção ocorre graças ao fitoplâncton, que transforma o CO2 em tecido orgânico por fotossíntese. Ao morrer, parte desse fitoplâncton flui da superfície do oceano sob a forma de "neve marinha".

Para medir os fluxos de "neve marinha", os pesquisadores se baseiam em dados existentes de concentração de carbono no oceano, medidos por navios oceanográficos", ressalta o pesquisador.

"Graças a esta simulação digital, conseguiu-se reconstruir os fluxos globais e especialmente regionais onde não se fazia nenhuma medição dos fluxos", acrescenta.

Trata-se "de calcular quanto [carbono] chega realmente ao fundo do oceano", a 3,8 mil metros de profundidade média, sem ser devorado por organismos marinhos, afirma Le Moigne.

Ao chegar ao fundo do oceano, essa "neve marinha" se transforma em sedimento e em pedra, absorvendo carbono por períodos longuíssimos.

O cálculo feito pelos cientistas mostra que "preservar a biodiversidade é crucial para garantir o processo de absorção biológica de carbono, pois estamos diante de um fluxo ainda mais importante do que se pensava", ressalta o pesquisador do Laboratório das Ciências do Meio Ambiente Marinho (Lemar) de Plouzané, perto de Brest (noroeste).

"O aquecimento global poderia fragilizar este processo de absorção biológica", adverte.

Atualmente, estima-se que o oceano absorva cerca de 30% do carbono liberado na atmosfera pelas atividades humanas, principalmente através da dissolução do carbono nos mares polares.

Oceanos preocupam pesquisadores

Os oceanos têm ficado cada vez mais sob a observação dos estudiosos por causa das mudanças climáticas.

Nesta quarta-feira, 6, paralelamente à COP28, em Dubai, foi divulgada a pesquisa Global Tipping Points Report 2023 ("Relatório de Pontos de Inflexão Globais"), que alertou para 26 pontos de inflexão relacionadas ao clima e, mais especificamente, ao aquecimento global e a atividades humanas, como a destruição da Floresta Amazônica.

A pesquisa apontou que cinco desses processos estariam perto de atingir seu limite, ou seja, seriam estragos sem volta, como o derretimento do gelo, que ameaça causar um aumento catastrófico no nível do mar, ou a morte em massa de recifes de coral tropicais.