Administração ou economia? Como escolher o melhor curso para o seu perfil

Administração e economia estão entre as graduações mais procuradas do Brasil, mas resolvem tipos de problemas diferentes.

A primeira pergunta que resolve boa parte da dúvida entre as duas não é sobre salário nem sobre mercado de trabalho: é sobre que tipo de problema você prefere resolver no dia a dia, um problema de pessoas e organização, ou um problema de números e cenário.

Administração forma quem vai fazer uma empresa funcionar por dentro: pessoas, processos, produto, caixa. Economia forma quem vai entender e prever o que acontece fora da empresa, no mercado, no país, no mundo, e usar isso para tomar decisões. As duas se cruzam o tempo em todo o mercado de trabalho, mas partem de lugares diferentes.

Você resolve problema com pessoas ou com números?

Esse é o primeiro filtro. Quem se identifica com a administração costuma gostar de organizar, negociar, liderar equipe e resolver o problema prático de uma operação que não está funcionando direito.

Quem se identifica com economia costuma gostar de entender por que algo está acontecendo, de ler dado, montar cenários e discutir tendências antes de qualquer ação prática.

Não é uma régua exata. Tem administrador com perfil bem analítico e economista que se destaca liderando equipe. Mas como ponto de partida, funciona: a administração é mais sobre agir dentro da organização, a economia é mais sobre entender o que está em volta dela.

O dia a dia de quem estuda administração

A classe de administração passa por marketing, recursos humanos, operações, finanças e teoria organizacional, sempre com um pé na prática. Estudo de caso, simulação de empresa e estágio precoce fazem parte da rotina desde os primeiros semestres, porque o curso forma um perfil generalista, preparado para transitar entre áreas diferentes dentro de uma mesma empresa.

Essa amplitude é a principal vantagem de quem escolhe administração: dá para migrar de RH para marketing, de marketing para operações, sem precisar recomeçar a carreira do zero.

É também o motivo pela qual administração segue sendo, ano após ano, um dos cursos com mais matrículas no país, atrás só de pedagogia entre todas as graduações do Brasil.

O dia a dia de quem estuda economia

A nota de economia é mais pesada em matemática, estatística e econometria, com disciplinas de microeconomia, macroeconomia e história do pensamento econômico ocupando boa parte dos primeiros anos.

É um curso técnico mais denso, com menos prática de gestão no início e mais construção de modelo teórico e análise de dado.

Isso forma um profissional capaz de interpretar o cenário macroeconômico, avaliar o risco e projetar o impacto da decisão de política pública ou de investimento, funções que fecham a bagagem quantitativa mais forte do que a maioria das cargas de gestão exigem de um administrador recém-formado.

Onde cada um trabalha depois de formado

O administrador tem o mercado mais aberto: pode atuar em recursos humanos, marketing, operações, logística, controladoria e, com o tempo, chegar a cargas de liderança como diretor de operações ou CEO, em empresa de qualquer porte e setor.

O economista costuma ser mais disputado em mercado financeiro (bancos, corretoras, fundos), consultoria estratégica e órgãos públicos ligados à política econômica, atuando como analista de cenário, gestor de risco ou consultor. É um mercado mais concentrado em poucas frentes, mas com forte demanda dentro delas.