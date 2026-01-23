Tramontina expande linha fabricada com resíduos plásticos do litoral e oceano

O principal desafio para iniciativas como a Oceano +Clean está na escala, segundo a Tramontina (Tramontina/Divulgação)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h58.
Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 15h03.
Um lançamento da fabricante de artigos domésticos Tramontina vai dar um novo destino para resíduos plásticos coletados de praias brasileiras. A empresa está lançando a Cadeira Marina, terceiro modelo da linha Oceano +Clean, que usa materiais reciclados do mar e do litoral como matéria-prima.
O artigo é a opção com menor preço da linha e utiliza polímeros reciclados processados pela Raposo Plástico, empresa especializada no beneficiamento de resíduos.
O material usado na fabricação vem de mutirões de limpeza organizados por ONGs como Eco Local Brasil e Voz dos Oceanos. Uma dessas ações, realizada na praia de Recife em parceria com a Voz dos Oceanos, retirou centenas de quilos de resíduos que posteriormente foram direcionados para reciclagem.
O diretor administrativo da Tramontina, Igor Arregui, contou sobre a motivação para criar produtos a partir do plástico retirado do mar. "Sabemos que 8 milhões de toneladas de plástico invadem os oceanos todos os anos e há previsões de que, até 2050, haverá mais plástico do que peixes nas águas. Diante desse cenário, a Tramontina busca ir além do discurso e atuar de forma prática", afirma.
A empresa garante rastreabilidade de 100% do plástico reciclado utilizado nos produtos da linha, um diferencial num mercado onde a comprovação de origem ainda é desafio para muitos fabricantes.
A linha Oceano +Clean começou em escala piloto, com mil unidades de cada cor dos primeiros modelos, e agora chega a uma nova unidade. O lançamento ocorre no mesmo momento em que a unidade da empresa em Pernambuco, a Tramontina Delta, alcançou a marca de 1.000 toneladas de plástico reciclado em seus processos produtivos em 2025.
Questionado se o projeto é viável financeiramente ou se a prioridade é reduzir o impacto ambiental, Arregui afirmou que ambos os aspectos estão conectados. "Mais do que um produto, o projeto é uma missão que impulsiona a reciclagem e gera renda e inovação. A coleção agrega valor ambiental e social à marca", disse.
Sobre a Cadeira Marina, o executivo destaca que o produto torna mais acessível o consumo de itens de design responsável e sustentável. "A Cadeira Marina traz para a linha Oceano +Clean uma proposta mais acessível, sem abrir mão da qualidade e do propósito sustentável que nos orienta", afirma.
A Oceano +Clean se soma a outras iniciativas da fabricante com plástico sustentável: a linha ECO, que usa polipropileno reciclado certificado pelo selo WENEW, e a Circular Economy, feita com resinas pós-consumo. Todas integram a plataforma Tramontina Transforma, guarda-chuva que reúne as ações de sustentabilidade da empresa.
As linhas da Tramontina são parte de um movimento que já em curso desde 2014, quando a empresa criou seu Comitê Ambiental em 2014. O próximo passo foi o Comitê ESG em 2021. Ambas estruturas orientam decisões sobre materiais, processos e fornecedores sob a ótica da sustentabilidade.
Arregui explica que a sustentabilidade opera em três pilares na companhia. "O fazer bem feito está relacionado à responsabilidade ambiental, com foco em design sustentável, circularidade, ecoeficiência e operações de baixo carbono. O fazer bonito reflete nosso compromisso social. Já o fazer correto se traduz em uma governança corporativa sólida, pautada pela ética, pela inovação e pelo incentivo a uma cadeia de valor sustentável", detalha.
Na prática, a Tramontina recicla 100% dos resíduos plásticos gerados internamente e obtém mais de 95% da energia de suas fábricas de fontes renováveis — a empresa compra energia no mercado livre desde 2005. A fabricante mantém ainda 2.900 hectares de áreas preservadas e investe em tecnologias de baixa emissão de carbono, segundo informações da própria companhia.
O principal desafio para iniciativas como a Oceano +Clean está na escala. Enquanto a coleta de resíduos em praias tem forte apelo ambiental e social, o volume coletado é limitado frente à demanda industrial.
Sobre os próximos passos, Arregui sinaliza expansão. "O objetivo claro é expandir essa fabricação futuramente com maior volume e mais modelos", afirma.
As cadeiras da linha Oceano +Clean estão disponíveis no e-commerce e lojas oficiais da marca, em embalagens com papel 100% reciclado e proteção kraft. Os modelos vêm identificados com tag exclusiva da coleção.