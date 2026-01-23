Tramontina expande linha fabricada com resíduos plásticos do litoral e oceano

Um lançamento da fabricante de artigos domésticos Tramontina vai dar um novo destino para resíduos plásticos coletados de praias brasileiras. A empresa está lançando a Cadeira Marina, terceiro modelo da linha Oceano +Clean, que usa materiais reciclados do mar e do litoral como matéria-prima.

O artigo é a opção com menor preço da linha e utiliza polímeros reciclados processados pela Raposo Plástico, empresa especializada no beneficiamento de resíduos.

O material usado na fabricação vem de mutirões de limpeza organizados por ONGs como Eco Local Brasil e Voz dos Oceanos. Uma dessas ações, realizada na praia de Recife em parceria com a Voz dos Oceanos, retirou centenas de quilos de resíduos que posteriormente foram direcionados para reciclagem.

O diretor administrativo da Tramontina, Igor Arregui, contou sobre a motivação para criar produtos a partir do plástico retirado do mar. "Sabemos que 8 milhões de toneladas de plástico invadem os oceanos todos os anos e há previsões de que, até 2050, haverá mais plástico do que peixes nas águas. Diante desse cenário, a Tramontina busca ir além do discurso e atuar de forma prática", afirma.

A empresa garante rastreabilidade de 100% do plástico reciclado utilizado nos produtos da linha, um diferencial num mercado onde a comprovação de origem ainda é desafio para muitos fabricantes.

Estratégia de expansão

A linha Oceano +Clean começou em escala piloto, com mil unidades de cada cor dos primeiros modelos, e agora chega a uma nova unidade. O lançamento ocorre no mesmo momento em que a unidade da empresa em Pernambuco, a Tramontina Delta, alcançou a marca de 1.000 toneladas de plástico reciclado em seus processos produtivos em 2025.

Questionado se o projeto é viável financeiramente ou se a prioridade é reduzir o impacto ambiental, Arregui afirmou que ambos os aspectos estão conectados. "Mais do que um produto, o projeto é uma missão que impulsiona a reciclagem e gera renda e inovação. A coleção agrega valor ambiental e social à marca", disse.

Sobre a Cadeira Marina, o executivo destaca que o produto torna mais acessível o consumo de itens de design responsável e sustentável. "A Cadeira Marina traz para a linha Oceano +Clean uma proposta mais acessível, sem abrir mão da qualidade e do propósito sustentável que nos orienta", afirma.

A Oceano +Clean se soma a outras iniciativas da fabricante com plástico sustentável: a linha ECO, que usa polipropileno reciclado certificado pelo selo WENEW, e a Circular Economy, feita com resinas pós-consumo. Todas integram a plataforma Tramontina Transforma, guarda-chuva que reúne as ações de sustentabilidade da empresa.

Lançamento busca unir design com responsabilidade social e diminuir a presença de poluição plástica nos oceanos (Tramontina/Divulgação)

Contexto de ESG no setor

As linhas da Tramontina são parte de um movimento que já em curso desde 2014, quando a empresa criou seu Comitê Ambiental em 2014. O próximo passo foi o Comitê ESG em 2021. Ambas estruturas orientam decisões sobre materiais, processos e fornecedores sob a ótica da sustentabilidade.

Arregui explica que a sustentabilidade opera em três pilares na companhia. "O fazer bem feito está relacionado à responsabilidade ambiental, com foco em design sustentável, circularidade, ecoeficiência e operações de baixo carbono. O fazer bonito reflete nosso compromisso social. Já o fazer correto se traduz em uma governança corporativa sólida, pautada pela ética, pela inovação e pelo incentivo a uma cadeia de valor sustentável", detalha.

Na prática, a Tramontina recicla 100% dos resíduos plásticos gerados internamente e obtém mais de 95% da energia de suas fábricas de fontes renováveis — a empresa compra energia no mercado livre desde 2005. A fabricante mantém ainda 2.900 hectares de áreas preservadas e investe em tecnologias de baixa emissão de carbono, segundo informações da própria companhia.

Desafios da escala

O principal desafio para iniciativas como a Oceano +Clean está na escala. Enquanto a coleta de resíduos em praias tem forte apelo ambiental e social, o volume coletado é limitado frente à demanda industrial.

Sobre os próximos passos, Arregui sinaliza expansão. "O objetivo claro é expandir essa fabricação futuramente com maior volume e mais modelos", afirma.

As cadeiras da linha Oceano +Clean estão disponíveis no e-commerce e lojas oficiais da marca, em embalagens com papel 100% reciclado e proteção kraft. Os modelos vêm identificados com tag exclusiva da coleção.