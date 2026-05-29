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Entenda a metodologia do prêmio Melhores do ESG da EXAME em 2026

Premiação reconheceu as empresas referência em sustentabilidade e destacou o Grupo Fleury como empresa do ano

Melhores do ESG: Fleury foi premiada como a empresa do ano na edição de 2026 (Eduardo Frazão/EXAME/Divulgação)

Melhores do ESG: Fleury foi premiada como a empresa do ano na edição de 2026 (Eduardo Frazão/EXAME/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15h50.

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A EXAME premiou na terça-feira 26/5, em São Paulo, as empresas destaque do Melhores do ESG em 2026. Companhias de 15 categorias foram reconhecidas, além do prêmio destaque do ano, concedido para o Grupo Fleury.

A avaliação foi realizada por meio de dois questionários complementares. O primeiro, de natureza quantitativa, apresentou 50 questões de múltipla escolha sobre temas gerais relacionados a práticas ESG (Environmental, Social and Governance) aplicáveis a todos os setores.

O segundo, qualitativo, trouxe cinco perguntas dissertativas customizadas de acordo com o segmento de atuação da empresa.

O Melhores do ESG representa a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, que há mais de duas décadas é referência em capitalismo consciente e responsabilidade corporativa no país.

Criado em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, a publicação passou por sucessivas atualizações, sempre acompanhando ou antecipando as transformações do tema na sociedade.

Neste ano, a metodologia ganhou aprimoramentos significativos. Segundo Samuel Barros, coordenador técnico do Prêmio Melhores do ESG e reitor do Ibmec Rio de Janeiro, "o prêmio melhores do ESG foi melhorado para buscar medir a sustentabilidade da empresa de maneira holística", explica.

O acadêmico pondera que, atualmente, "uma empresa sustentável é aquela que respeita e cumpre os critérios do ESG, mas também gera resultado para o acionista e para a sociedade."

"Assim, incluímos uma visão financeira mais robusta, além da já tradicional visão ambiental, governança e social que sempre fizeram parte da nossa avaliação para o prêmio"

Categorias contempladas

Nesta edição, 15 categorias foram avaliadas, com base na metodologia que a cada ano incorpora melhorias e atualizações, acompanhando o desenvolvimento de métricas ESG. Foram elas:

  • Agronegócio, Alimentos e Bebidas
  • Atacado, Varejo e E-commerce
  • Bens de Capital e Eletroeletrônicos
  • Construção Civil e Imobiliário
  • Energia
  • Farmacêutico e Beleza
  • Mineração, Siderurgia e Metalurgia
  • Moda e Vestuário
  • Papel e Celulose
  • Petróleo, Gás e Químico
  • Saneamento
  • Saúde e Serviços de Saúde
  • Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
  • Transporte, Logística e Serviços Logísticos
  • Tratamento de Resíduos e Meio Ambiente

Os resultados completos estão na edição de maio da EXAME, e no site especial do Melhores do ESG.

Acompanhe tudo sobre:Melhores do ESGSustentabilidadeESGGovernançaMeio ambiente

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