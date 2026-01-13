China define metas para combater descarte ilegal e ampliar reciclagem até 2030

A China apresentou, em 13 de janeiro, um plano com metas até 2030 para ampliar o uso de materiais recicláveis e reduzir o descarte irregular. O governo pretende controlar estoques acumulados, reaproveitar 4,5 bilhões de toneladas de materiais por ano e alcançar 510 milhões de toneladas anuais de reciclagem. A medida busca organizar a gestão de materiais descartados e acelerar a transição ambiental.

O anúncio ocorreu em coletiva do Conselho de Estado. O vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), Zhou Haibing, afirmou que o Plano de Ação para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o primeiro documento nacional com diretrizes sistemáticas para o setor.

O governo integrou instrumentos já existentes e passou a priorizar medidas de prevenção e controle ao longo do ciclo de uso dos materiais, e não apenas o tratamento no final do processo. O plano se soma às políticas específicas para água, solo e ar e completa o conjunto de ações contra a poluição.

Estrutura e prioridades do plano

Zhou explicou que o plano define objetivos, tarefas e formas de execução para o próximo período. A estrutura contém três partes e dez medidas.

A primeira parte apresenta os requisitos gerais e os objetivos para os próximos cinco anos.

A segunda define as tarefas prioritárias e distribui responsabilidades nos setores com maior geração de materiais descartados, como indústria, áreas urbanas, agricultura e silvicultura.

A terceira reúne as medidas de garantia, com foco em regulação, apoio político e responsabilização.

Segundo Zhou, o plano pretende corrigir lacunas nos elos mais críticos da gestão. No campo regulatório, o governo quer melhorar a coleta de dados e ampliar a supervisão informatizada ao longo do ciclo de vida dos materiais. O plano inclui o aperfeiçoamento de sistemas estatísticos e de pesquisa sobre materiais reaproveitáveis e resíduos a granel.

Sobre a ampliação do uso desses materiais, o governo propõe um sistema unificado e padronizado para aplicações em larga escala, como recuperação de minas, restauração de áreas degradadas e preenchimento subterrâneo.

Ações entre ministérios

Representantes de diferentes ministérios detalharam medidas para avançar na execução do plano. Yang Ru, do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, informou que a pasta orientará o uso científico de filmes plásticos agrícolas e estimulará o uso de filmes mais espessos e biodegradáveis. Também reforçará a reciclagem de embalagens de pesticidas, incentivará o uso de dejetos da pecuária como recursos, avançará na incorporação de palha ao solo e apoiará modelos que integrem plantio e criação.

O Ministério da Ecologia e Meio Ambiente seguirá com a ação especial contra o descarte irregular de resíduos, iniciada em junho de 2024. O vice-ministro Li Gao afirmou que o governo ampliará o uso de sensoriamento remoto e drones, intensificará fiscalizações e criará um mecanismo permanente de controle.

Wang Peng, do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, disse que o governo adotará o princípio de “uma redução e um aumento”. A estratégia prevê reduzir a geração de resíduos industriais por meio do design verde e elevar o nível de reaproveitamento de materiais recicláveis.

Hu Zijian, do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, afirmou que o governo orientará as cidades a melhorar a gestão dos resíduos da construção. As diretrizes incluem reduzir e classificar resíduos na fonte, reforçar o controle do transporte, padronizar a disposição e ampliar as instalações de reciclagem.