Mirando a Ásia, Tramontina abre fábrica de R$ 52 milhões na Índia

A gigante metalúrgica brasileira Tramontina deu um passo inédito em sua expansão internacional.

A fabricante de utensílios domésticos abriu sua primeira fábrica fora do Brasil, na Índia, em parceria com a indústria local Aequs.

A unidade, chamada Aequs Cookware Products Limited (ACPL), está localizada na cidade de Hubballi, no estado de Karnataka. Com um investimento de aproximadamente 52 milhões de reais (800 milhões de rúpias indianas), a fábrica reforça a aposta da Tramontina no mercado asiático, um dos principais focos de crescimento da empresa.

"Este é apenas o início dessa operação e vemos grandes oportunidades de crescimento e expansão, tanto na capacidade de produção quanto na gama de produtos para necessidades domésticas que oferecemos ao mercado", afirma Eduardo Scomazzon, presidente do Conselho de Administração da Tramontina.

A nova fábrica tem capacidade para produzir até 400.000 panelas de alumínio por mês, com revestimentos antiaderente ou cerâmico.

Em outubro, começará a fabricação de panelas de aço inoxidável, com capacidade para 75.000 unidades mensais. O objetivo é atender tanto o mercado local quanto a exportação.

O que está por trás da estratégia asiática da Tramontina

A entrada da Tramontina na Índia não é recente.

Em 2024, a empresa deu o primeiro passo no país ao estruturar uma operação de varejo omnichannel, com presença em lojas físicas e plataformas de e-commerce. Em junho do ano passado, inaugurou um centro de distribuição em Mumbai, a maior cidade indiana, com 890 metros quadrados de área.

Com mais de 1,4 bilhão de habitantes e uma classe média crescente, a Índia se tornou um mercado estratégico para a marca.

A nova fábrica fortalece a presença da Tramontina na região e reduz custos logísticos.

"A demanda global crescente por panelas de alta qualidade representa uma grande oportunidade, e esta parceria nos coloca numa posição privilegiada para atendermos tanto o mercado indiano quanto o mercado internacional", diz Aravind Melligeri, presidente e CEO da Aequs.

A escolha de Hubballi para a instalação da unidade não foi por acaso. A cidade abriga um ecossistema industrial de 160 hectares operado pela Aequs, que já fornece infraestrutura para empresas globais do setor aeroespacial e de bens de consumo. Com a joint venture 50:50 entre Tramontina e Aequs, a fábrica aproveita esse polo para ganhar eficiência produtiva.

A expansão global da Tramontina

A Tramontina já está presente em mais de 120 países e conta com 23 unidades operacionais no exterior, entre centros de distribuição e escritórios regionais.

Fundada em 1911 na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, a empresa cresceu apostando em inovação e automação para competir com marcas internacionais.

Hoje, são mais de 10.000 funcionários e um portfólio de 22.000 produtos, que vão desde talheres e panelas até ferramentas, móveis e equipamentos elétricos.

A marca já domina o mercado brasileiro de utensílios de cozinha, com 37% de participação no segmento de panelas e 58% em talheres. A nova fábrica na Índia representa um avanço na estratégia de expansão global e uma oportunidade de fortalecer sua competitividade na Ásia.