Tiffany lança coleção para combater exploração sexual infantil

A Tiffany & Co. anunciou nesta semana uma colaboração inédita em seus 188 anos de história: pela primeira vez, a joalheria norte-americana cria uma coleção de joias em apoio a uma organização social brasileira. A iniciativa nasceu da parceria com a Oportunidade do Bem, plataforma filantrópica fundada por Ana Eliza Setúbal.

A coleção especial será vendida com 100% dos lucros destinados à Childhood Brasil, organização que atua na prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. O objetivo é arrecadar fundos e ampliar a conscientização sobre o tema.

A linha traz três peças da icônica coleção Return to Tiffany reinterpretadas para a ocasião. Todas são confeccionadas em ouro amarelo 18k e trazem o pingente em formato de coração, marca registrada da joalheria.

Coleção da Tiffany contra exploração infantil

A pulseira com cordão roxo é a peça que simboliza a parceria: a cor remete à identidade visual da Oportunidade do Bem, que tem no roxo sua marca transformadora. Os outros dois modelos — uma pulseira de corrente em ouro e um colar com corrente ajustável — também reforçam o simbolismo da iniciativa com fechos esmaltados em roxo.

O design das peças foi pensado para unir os elementos atemporais da Tiffany com o propósito social da colaboração. A ideia é que as joias carreguem tanto a estética clássica da marca quanto o significado de apoio à causa.

Coleção da Tiffany & Co reverte lucros para ONG Childhood Brasil

A parceria entre a Tiffany e a Oportunidade do Bem já existe há mais de cinco anos, mas esta é a primeira vez que resulta em uma coleção física. A colaboração é parte da filosofia da Tiffany de que empresas de sucesso têm responsabilidade com as comunidades onde atuam. A joalheria tem um longo histórico de apoio a organizações sem fins lucrativos e instituições cívicas.