Kimberly-Clark doa R$ 3 mi para a saúde menstrual e materna no Brasil

A Kimberly-Clark, dona das marcas Huggies, Intimus, Plenitud e Poise, anunciou a renovação de suas parcerias globais com o UNICEF e a Plan International. No Brasil, a empresa vai investir R$ 3 milhões para ampliar programas de saúde menstrual e materna que devem beneficiar cerca de 2,7 milhões de mulheres e meninas nos próximos três anos.

O investimento está alinhado à estratégia global da Kimberly-Clark Foundation de promover acesso a cuidados essenciais durante a puberdade e a maternidade. No país, as ações vão focar em educação sobre saúde menstrual para meninas e adolescentes, redução de estigmas relacionados à menstruação e melhoria do acesso a saneamento e higiene em comunidades vulneráveis.

Outro pilar importante é o fortalecimento do cuidado materno, com acompanhamento pré e pós-natal, atenção à saúde mental de mães em situação de vulnerabilidade e apoio ao desenvolvimento de bebês.

Saúde menstrual e materna

"Nosso compromisso é impactar 1 bilhão de vidas até 2030, promovendo um melhor cuidado para um mundo melhor. A renovação da parceria vai ao encontro desse objetivo, ampliando oportunidades para meninas e mulheres brasileiras e garantindo condições para que vivam com mais dignidade e saúde", afirma Claudio Vilardo, CEO da Kimberly-Clark.

A parceria com a Plan International começou em 2020 e já beneficiou cerca de 700 mil pessoas no Brasil. O trabalho contribuiu para a criação de espaços que garantem não apenas acesso a produtos de higiene menstrual, mas também um ambiente educativo que fortalece a autoestima e a confiança das meninas.

"Renovar essa parceria é reafirmar nosso compromisso em criar ambientes de aprendizado e acolhimento, onde cada menina possa se sentir confiante, valorizada e capaz de sonhar alto", diz Cynthia Betti, CEO da Plan International Brasil.

Já a parceria com o UNICEF existe há quase 25 anos globalmente. Nesse período, a Kimberly-Clark e o fundo das Nações Unidas trabalharam juntos para melhorar a saúde e o bem-estar de bebês, meninas e mulheres em 26 países. Agora, o trabalho continua por meio de uma nova iniciativa em cinco países: Brasil, Índia, Indonésia, Peru e Vietnã.

Impacto positivo para jovens adolescentes

No Brasil, o foco será saúde materna para jovens mães e saúde de meninas adolescentes. "Somos gratos por esta parceria global transformadora estar se aprofundando para salvar ainda mais vidas, oferecer serviços que promovam a dignidade e criar um impacto duradouro para as futuras gerações também no Brasil", afirma Francisco Javier Martos Mota, chefe de mobilização de recursos e parcerias do UNICEF Brasil.

A iniciativa está alinhada à meta da empresa de impactar positivamente 1 bilhão de vidas até 2030 e contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os relacionados à igualdade de gênero e saúde e bem-estar.

Globalmente, a Kimberly-Clark Foundation vai alocar US$ 28,7 milhões nos próximos três anos para apoiar higiene menstrual e cuidados maternos e infantis, beneficiando aproximadamente 24 milhões de pessoas.