Solar Coca-Cola transforma resíduo do açaí em fonte de energia renovável no Pará

A Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola do mundo, descobriu que ao transformar o caroço de açaí, que antes era descartado, em biomassa para alimentar as caldeiras de suas fábricas em Belém, consegue reutilizar um resíduo e gerar energia a partir do bioproduto.

Desde o início do projeto em 2020, a empresa já converteu 10 mil toneladas desse insumo em energia renovável, contribuindo para a redução da dependência de combustíveis fósseis, como gás natural e madeira.

O uso do caroço de açaí como combustível sustentável tem várias vantagens: além de ser uma alternativa mais barata e ecológica, também contribui para a redução do lixo urbano na Região Metropolitana de Belém, onde, em 2024, foram recuperados 2.040 toneladas de caroço de açaí.

Essa ação também ajuda a aliviar a pressão sobre os recursos naturais da região, promovendo uma economia circular e menos poluente.

Premiação e reconhecimento

O aspecto social da iniciativa é igualmente importante. Desde 2021, a Solar Coca-Cola compra o caroço de açaí de fornecedores locais, criando uma nova fonte de renda para os produtores de açaí e incentivando a economia local.

Segundo Luciano de Oliveira Gomes, diretor regional da companhia, “temos visto durante esses quatro anos de projeto o impulsionamento da economia local, a geração de empregos e o fomento à renda para diversas comunidades da região”.

Em 2023, a Solar Coca-Cola foi reconhecida com um prêmio nacional que destaca seu compromisso com práticas ambientais exemplares e o fortalecimento da bioeconomia no Pará. Esse reconhecimento é um reflexo do impacto positivo da empresa na sustentabilidade ambiental e no fortalecimento da economia regional.

Investimentos e inovação no Pará

Com duas fábricas no estado, que geram mais de 1.300 empregos diretos, a Solar Coca-Cola continua a fortalecer seus investimentos estratégicos no Pará. Suas unidades vêm se destacando por avanços significativos em sustentabilidade, com pioneirismo em certificações como Lixo Zero, AWS (Gestão Hídrica) e ISO 50001 (Gestão Energética).

Em 2024, a empresa ainda implementou no estado seu programa de reciclagem e economia circular, o Recicla Solar, que já está em operação em dez Estados brasileiros. O programa apoia cooperativas locais, garantindo justiça econômica para os catadores de materiais recicláveis e promovendo a integração entre agregadores de resíduos e cooperativas.