Uber oferece descontos em viagens para incentivar a reciclagem

A Uber, em parceria com a companhia de soluções ambientais Ambipar, lançou uma iniciativa que recompensa consumidores por adotarem práticas sustentáveis. Ao realizar a reciclagem de embalagens, os usuários podem acumular Tricoins, moeda digital do programa Triciclo, e trocar por descontos em viagens no aplicativo do gigante de mobilidade urbana.

A ação contempla 18 estados do Brasil e 68 cidades, totalizando mais de 700 pontos de coleta em locais de grande circulação, como shoppings, estações de metrô, supermercados e parques. A capital São Paulo concentra o maior número de máquinas, com aproximadamente 200 pontos.. No site, é possível conferir todos os locais contemplados mais próximos.

Programa Triciclo, da Ambipar, é o maior de recompensa e fidelidade em reciclagem do Brasil (Ambipar/Divulgação)

Para participar, os consumidores podem depositar materiais recicláveis como alumínio, plástico e vidro, acumulando pontos no app da Triciclo e depois trocar pelos benefícios a partir de um voucher que deve ser aplicado na Uber.

Cada tipo de embalagem gera diferentes pontos. Uma garrafa PET, por exemplo, dá 10 Tricoins, as de alumínio geram 15 Tricoins e as de longa vida e vidro geram 5 Tricoins. A cada 2 mil Tricoins, os vouchers valem um desconto de R$ 5. O limite diário é de 10 a 25 embalagens depositados nas máquinas e pode variar de acordo com o nível de engajamento do usuário dentro do programa.

Segundo a companhia, a ação lançada no mês do consumidor visa incentivar o consumo consciente no Brasil, onde apenas 8% dos resíduos são reciclados. Além disso, reforça a tecnologia como aliada de boas práticas.

Felipe Nassar Cury, head de pós-consumo da Ambipar, destacou que a parceria “oferece benefícios tangíveis para aqueles que se comprometem com a sustentabilidade, promovendo o descarte correto".