Café de açaí? Essa empreendedora criou uma marca da bebida e hoje exporta para EUA e Alemanha

O espírito empreendedor da macapaense Valda Gonçalves, 48 anos, foi amplamente desenvolvido ao longo da adolescência, quando ela ajudava o pai, um comerciante que vendia caldo de cana na rua. “Ali eu atendia os clientes, calculava perdas e lucros, pensava em estoque”, conta Valda. “Foi uma escola que me preparou para enfrentar os desafios que viriam no futuro.” Hoje, o grande desafio de Valda é o Engenho Café de Açaí, empresa que ela ergueu com um olhar original e muito trabalho. A meta da marca é faturar R$ 1 milhão em 2024.

Inovação no aproveitamento do caroço do açaí

A marca produz uma bebida semelhante ao café, feita a partir do caroço do açaí. A ideia surgiu quando Valda começou a trabalhar como despolpadora do fruto, em 2011, e notou o grande desperdício na cadeia produtiva. “O descarte dos caroços era todo jogado fora. E aí me acendeu a vontade de transformar o que era descartado em algo valioso”, recorda.

Com determinação, Valda pesquisou o que poderia ser feito com o material descartado. O processo envolve várias etapas: “Os caroços são lavados, desidratados em estufa, têm suas fibras retiradas, passam pela torrefação, são moídos e, finalmente, envasados e embalados. É um processo cuidadoso que garante qualidade e sabor ao produto final”, explica Valda.

Apoio e perseverança no empreendedorismo

Mesmo sem experiência no setor de cafés, Valda buscou capacitação. “Pesquisei muito, assisti vídeos e recebi apoio do Sebrae. Em 2020, consegui consolidar todas essas informações e ajustar o produto até chegar ao sabor e qualidade que queria.”

Estratégias criativas de marketing

Um dos maiores desafios de Valda foi atrair clientes para uma bebida tão diferente. Enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em 2016, ela oferecia o café de açaí aos passageiros. “A surpresa deles era sempre marcante. As pessoas começaram a me chamar de ‘a mulher do café de açaí’.”

A aposta no boca a boca deu certo. Com o apoio do marido, que vendeu uma pequena confecção para investir no negócio, Valda expandiu sua produção. Hoje, ela lidera uma equipe de nove funcionários, vende para várias cidades brasileiras e começou a exportar para países como Alemanha e Estados Unidos. “Produzimos cerca de 10 toneladas por mês e nossa meta de faturamento para este ano é de R$ 1 milhão, com boas perspectivas de crescimento”, comemora.