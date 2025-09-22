Semana do Clima de NY: SB COP entrega 23 prioridades do setor privado rumo à COP30

Uma coalizão empresarial global formada por quase 40 milhões de empresas de mais de 60 países apresentou oficialmente 23 prioridades climáticas à presidência da COP30 no evento da Sustainable Business COP (SB COP), realizado nesta segunda-feira (22) durante a Semana do Clima de Nova York e em parceria com a Bloomberg.
O documento representa o maior esforço coordenado do setor privado mundial para influenciar as negociações climáticas, a menos de 50 dias da grande conferência do clima da ONU em Belém do Pará.
As propostas foram apresentadas ao embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, por lideranças empresariais brasileiras e internacionais. A SB COP, iniciativa lançada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), busca fortalecer o setor dentro da agenda climática.
Para Ricardo Alban, presidente do conselho empresarial da SB COP30 e da CNI, o movimento reflete o compromisso histórico da indústria brasileira com a sustentabilidade e destacou que há um papel estratégico na promoção de soluções verdes.
Além das prioridades para as negociações, a coalizão reuniu cases de sucesso de descarbonização e que serão apresentados durante a COP30 em novembro.
Cooperação global é essencial, dizem líderes
O ex-prefeito de Nova York e enviado especial da ONU para Ambições Climáticas, Michael Bloomberg, destacou que os avanços conquistados desde a assinatura do Acordo de Paris, embora significativos, ainda são insuficientes.
"Não é o suficiente, mas estamos na direção certa", declarou, enfatizando a necessidade de fortalecer as parcerias entre os setores para destravar investimentos essenciais na transição para uma economia de baixo carbono.
Bloomberg observou que, mesmo diante das incertezas políticas em Washington, as empresas já começam a compreender melhor seu papel no processo de descarbonização.
O empresário reforçou que a responsabilidade climática é coletiva e intergeracional: "Devemos isso às próximas gerações".
A urgência do tema ganhou contornos ainda mais dramáticos com a apresentação de dados econômicos pela vice-presidente executiva para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva da União Europeia, Teresa Ribera.
Segundo a autoridade europeia, as mudanças climáticas já provocam uma redução de 7% no Produto Interno Bruto global (PIB), um indicador que deveria servir como alerta para governos e empresas acelerarem suas ações de mitigação das emissões.
23 prioridades para acelerar transição
As propostas elaboradas pelos oito grupos de trabalho da SB COP incluem metas ambiciosas como triplicar a capacidade instalada de energia renovável até 2030 e promover o alinhamento dos mercados globais de carbono.
As recomendações foram estruturadas com base em cinco ambições principais:
Acelerar a transição energética em linha com a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5ºC; promover apoio financeiro para enfrentar a crise climática de forma compatível com o crescimento econômico; garantir uma transição justa com ampliação do acesso à energia e saneamento básico; fortalecer cadeias de valor sustentáveis incorporando economia circular e bioeconomia; e reforçar a colaboração global com estruturas comuns para mercados de carbono.
Os grupos temáticos abrangem áreas estratégicas como transição energética, economia circular e materiais, bioeconomia, sistemas alimentares, soluções baseadas na natureza, cidades sustentáveis, finanças para transição e empregos verdes.
