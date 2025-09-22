Tempestade em São Paulo alaga aeroporto, destelha estação de trem e deixa oito feridos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ficou alagado com a chuva que invadiu o saguão do terminal, próximo ao portão 4. Imagens mostram a água atravessando o teto do local formando uma espécie de chuveiro. Os arredores do aeroporto também registram pontos de alagamento. A Aena, empresa controladora do Aeroporto de Congonhas, afirmou que houve sete chegadas e três partidas canceladas, além de sete voos alternados para outros aeroportos.

Outro ponto da capital afetado foi a estação Brás de Metrô e CPTM. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, vê-se parte do teto da estação sendo arrancada pela força da ventania.

Momento desesperador na estação Brás da CPTM durante o temporal de hoje a tarde.

Danificou parte do telhado da estação. pic.twitter.com/RXNvtAoFYI — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) September 22, 2025

Na Avenida Nove de Julho, via que liga o centro da cidade à Marginal Pinheiros, a queda de árvores na altura da Bela Vista interditou parte da via e aumentou o trânsito na região. Alguns passageiros optaram por andar pelo Viaduto Dr. Plinio de Queiroz devido ao trânsito.