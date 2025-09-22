Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Tempestade em São Paulo alaga aeroporto, destelha estação de trem e deixa oito feridos

Rajadas de vento atingiram 98,2 km/h na capital e pontos de alagamento se espalharam pela região metropolitana

São Paulo (SP), 22/09/2025 - Caminhão com gerador de energia após fortes chuvas e ventania que provocaram queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

São Paulo (SP), 22/09/2025 - Caminhão com gerador de energia após fortes chuvas e ventania que provocaram queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18h14.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 18h52.

Tempestades atingiram o estado de São Paulo neste início de semana. Na região metropolitana, se multiplicam imagens de quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências em razão das fortes chuvas e rajadas de vento. Oito pessoas ficaram feridas. O órgão também registrou 642 chamadas para quedas de árvores, 26 para desabamentos e 20 para enchentes.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ficou alagado com a chuva que invadiu o saguão do terminal, próximo ao portão 4. Imagens mostram a água atravessando o teto do local formando uma espécie de chuveiro. Os arredores do aeroporto também registram pontos de alagamento. A Aena, empresa controladora do Aeroporto de Congonhas, afirmou que houve sete chegadas e três partidas canceladas, além de sete voos alternados para outros aeroportos.

Outro ponto da capital afetado foi a estação Brás de Metrô e CPTM. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, vê-se parte do teto da estação sendo arrancada pela força da ventania.

Na Avenida Nove de Julho, via que liga o centro da cidade à Marginal Pinheiros, a queda de árvores na altura da Bela Vista interditou parte da via e aumentou o trânsito na região. Alguns passageiros optaram por andar pelo Viaduto Dr. Plinio de Queiroz devido ao trânsito.

Até o momento, 568 mil clientes da rede Enel estão sem fornecimento de energia elétrica na região metropolitana.
Às 15h02, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo decretou o fim de todos os estados de atenção para alagamentos. Segundo o órgão, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar vai derrubar a temperatura nos próximos dias. A sensação será de frio, mas não há expectativa de chuva significativa, apenas garoa.
Acompanhe tudo sobre:ChuvasEnchentesMetrô de São PauloSão Paulo capitalClima

Mais de Brasil

Fies 2º semestre: MEC abre processo para oferta de vagas remanescentes

Após tempestade, 525 mil pessoas estão sem energia em São Paulo

Governo dos Estados Unidos revoga visto de Messias: 'Agressão injusta', diz ministro da AGU

Mais na Exame

Economia

Governo eleva bloqueio de gastos no Orçamento de 2025 para R$ 12,1 bi

Marketing

Effie Awards Brasil 2025 premia 79 campanhas com 112 troféus

Carreira

Por que contar histórias é a habilidade interpessoal mais poderosa que um profissional pode ter

Mundo

Falaria com Trump no corredor da ONU se eu fosse presidente, diz Temer ao defender diálogo