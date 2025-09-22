Tempestade em São Paulo alaga aeroporto, destelha estação de trem e deixa oito feridos

São Paulo (SP), 22/09/2025 - Caminhão com gerador de energia após fortes chuvas e ventania que provocaram queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Tempestades atingiram o estado de São Paulo neste início de semana. Na região metropolitana, se multiplicam imagens de quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências em razão das fortes chuvas e rajadas de vento. Oito pessoas ficaram feridas. O órgão também registrou 642 chamadas para quedas de árvores, 26 para desabamentos e 20 para enchentes.
O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ficou alagado com a chuva que invadiu o saguão do terminal, próximo ao portão 4. Imagens mostram a água atravessando o teto do local formando uma espécie de chuveiro. Os arredores do aeroporto também registram pontos de alagamento. A Aena, empresa controladora do Aeroporto de Congonhas, afirmou que houve sete chegadas e três partidas canceladas, além de sete voos alternados para outros aeroportos.
Outro ponto da capital afetado foi a estação Brás de Metrô e CPTM. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, vê-se parte do teto da estação sendo arrancada pela força da ventania.
Na Avenida Nove de Julho, via que liga o centro da cidade à Marginal Pinheiros, a queda de árvores na altura da Bela Vista interditou parte da via e aumentou o trânsito na região. Alguns passageiros optaram por andar pelo Viaduto Dr. Plinio de Queiroz devido ao trânsito.
