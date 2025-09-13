ESG

Santander quer arrecadar R$ 34 mi para crianças e idosos — e o seu imposto de renda faz parte disso

Campanha Amigo de Valor e Parceiro do Idoso chega à 23ª edição com meta ambiciosa: beneficiar mais de 16 mil pessoas em situação de vulnerabilidade usando apenas destinação de Imposto de Renda

Pessoas físicas que fazem declaração completa podem destinar até 6% do imposto devido (skynesher/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08h00.

O Santander Brasil iniciou as campanhas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, que buscam arrecadar R$ 34 milhões através da destinação de Imposto de Renda. Os recursos vão apoiar 104 projetos sociais em 21 estados, beneficiando mais de 16 mil crianças, adolescentes e idosos.

As campanhas, que completam 23 anos em 2025, já arrecadaram R$ 363 milhões, apoiaram 1.328 projetos em mais de 500 municípios e atenderam 1,7 milhão de pessoas desde o início da sua atuação.

Os números apontam a urgência das iniciativas: entre idosos, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu mais de 42 mil denúncias de violações nos primeiros três meses de 2024, número superior ao mesmo período de 2023 e 2022.

O Atlas da Violência 2025 aponta que mais de 115 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência em 2023 - aumento de 36% em relação ao ano anterior. A maioria dos casos ocorre dentro de casa.

Como funciona a destinação?

Pessoas físicas que fazem declaração completa podem destinar até 6% do imposto devido. Quem opta pelo modelo simplificado pode contribuir a partir de R$ 25. Empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar até 1% para cada campanha, com dedução no imposto a pagar.

A escolha do projeto é feita através de plataforma online do Santander, que apresenta descrição, metas e número de beneficiários de cada iniciativa. Empresas também podem realizar suas doações pelo Internet Banking.

"A cada edição, reforçamos que solidariedade e cidadania andam juntas", explica Bibiana Berg, head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander. "Ao facilitar o processo de destinação do Imposto de Renda, possibilitamos que clientes e colaboradores contribuam diretamente para o fortalecimento das comunidades e para a construção de uma sociedade mais justa."

Todos os projetos seguem diretrizes dos estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso e são desenvolvidos em cidades com IDH de até 0,739. As frentes incluem acolhimento, inclusão de pessoas com deficiência, combate ao trabalho infantil e à violência sexual, além de ações socioassistenciais.

