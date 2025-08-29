Programa da Ambev acelera 80 novos projetos para fortalecer a inclusão produtiva no Brasil

Mais de 80 organizações sociais e ONGs vão receber formações, mentorias e aceleração a partir de um treinamento da Ambev, indústria de bebidas. A estratégia é parte da nova edição do VOA, programa de voluntariado realizado em parceria com a Ago Social, que trabalha a empregabilidade e empreendedorismo no país.
O impacto positivo causado pelas organizações selecionadas surpreende: são 230 mil pessoas atualmente beneficiadas em 22 estados do Brasil — número que deve ser multiplicado após a aceleração dos 80 novos projetos.
O VOA conta com o apoio dos funcionários e colaboradores da Ambev como mentores voluntários. Ao longo dos últimos sete anos, mais de 10 milhões de brasileiros já foram beneficiados, trabalho gerado a partir do apoio fornecido para mais de 500 organizações e 30 mil horas de mentorias voluntárias.
Atividade de formação de organizações sociais no VOA, da Ambev e Ago Social
Impacto do voluntariado no VOA
A próxima fase, que deve durar nove meses, deve focar nas áreas de desenvolvimento, educação e geração de renda. Os participantes passarão com uma trilha formativa com videoaulas, encontros e o desenvolvimento de projetos práticos para a sua atuação.
Thayná Nascimento, gerente de impacto e relações com a sociedade da Ambev, explica que no início do programa, cada organização define com a ajuda de um mentor os seus principais desafios e oportunidades, usando as ferramentas do VOA. “A partir disso, todo o programa é estruturado para que as ações do plano estabelecido sejam colocadas em prática”, explica.
Ações para 10 milhões de brasileiros
Nesta edição, no entanto, até mesmo as organizações que não forem selecionadas receberão acesso a conteúdos formativos e suporte. “Queremos ampliar as redes de apoio e a troca de saberes, promovendo ainda mais crescimento compartilhado em nosso ecossistema”, explica Nascimento. “Isso faz parte da nossa jornada de impacto, compartilhar conhecimento e multiplicar impacto, para que cada organização possa ir ainda mais longe.”
Para Alexandre Amorim, CEO e cofundador da Ago Social, a parceria entre as organizações se tornou uma referência na aceleração do ecossistema de impacto. “A Ago Social se uniu ao projeto para trazer uma inovação metodológica para direcionar a formação a organizações que impulsionam a inclusão produtiva no Brasil”, explica.
Segundo o diretor, o programa já demonstra na prática como gerar transformação real para todos os participantes — desde a população atendida, as organizações participantes e os mentores voluntários da Ambev.
